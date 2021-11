Долф Лундгрен пратил Силвестър Сталоун в болница по време на снимките на „Роки IV”

Х оливудската екшън звезда Силвестър Сталоун разкри, че е получил няколко много тежки удара от Долф Лундгрен, докато са снимали „Роки IV” и е трябвало дори да бъде откаран в болница, пише Insider.

„Той ме разби”, каза Сталоун в документален филм за създаването на филма. „На момента не го усетих, но по-късно същата нощ сърцето ми започна да се подува*“, разказа той.

Сталоун сравни нараняванията си тогава с това гърдите на човек да се ударят във волана на колата при автомобилна катастрофа.

„Кръвното ми налягане се покачи до 260 и те мислеха, че отивам да говоря с ангелите“, сподели още той.

