Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Н ово проучване преразгледа известния сигнал „Уау!“, установявайки, че той вероятно има извънземен произход и може би е бил дори по-интензивен, отколкото се смяташе досега, пише Iflscience.

На 15 август 1977 г. в радиотелескопната обсерватория „Биг Уър“ в Държавния университет на Охайо е приет теснолентов радиосигнал. Няколко дни по-късно астрономът Джери Еман преглежда данните и забелязва последователността от сигнали, която е продължила цели 72 секунди. В полето до разпечатката той просто написва „Уау!“ и по този начин озадачаващият сигнал получава име, което ще се запази поне през следващите 43 години.

Досега сигналът не се поддава на обяснение и това не е поради липса на опити. Изследователите твърдят, че това е комета, преминаваща през района, който Голямото ухо е слушало, само за да бъде това напълно опровергано около два дни по-късно от екипа, който първоначално е засекал сигнала „Уау!“, тъй като кометата би произвела дифузен сигнал, предвид голямата площ, която покрива, а не рязко прекъснатия сигнал, който е бил получен.

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина. Никой друг подобен сигнал не е бил засечен преди или след това. Той е в диапазон от честоти, близки до водородната линия, която е относително свободна от фонов шум, което го прави добър диапазон за избор, ако се опитаме да комуникираме с други цивилизации. Освен това, самият екип смята, че това е добър кандидат за извънземен живот.

„Сигналът „Уау!“ силно подсказва за извънземен интелигентен произход“, пише Джон Краус, директор на Радиообсерваторията към Университета на щата Охайо, в писмо до Карл Сейгън през 1994 г., „но повече не може да се каже, докато не се върне за по-нататъшно проучване.“

Оттогава сигналът е бил обект на много изследвания, но никога не се е появявал отново. В нов опит да се стесни обхватът му, екип от учени анализира отново десетилетия данни от телескопа „Голямото ухо“, използвайки съвременни техники за анализ на сигнали, както и данни, които преди това не са били публикувани, създавайки две все още нерецензирани статии по темата.

Първо, екипът установи, че е много малко вероятно сигналът да е резултат от смущения в самия телескоп или от земен произход. Екипът откри сериозни статистически доказателства, че сигналът не е резултат от радиочестотни смущения (RFI).

„Ако тези радиочестотни смущения (RFI) са постоянни, ще са необходими приблизително шест хилядолетия непрекъснати наблюдения, за да се постигне сигнал, аналогичен на сигнала „Уау!“ от случайни RFI събития“, обяснява екипът в статия II.

Разглеждайки други възможни източници, включително спътници, екипът установи, че това също е малко вероятно. Повечето спътници по това време не са били в областта на космосаь, идентифицирана от екипа, а са обикаляли в различни равнини. Въпреки че екипът предполага, че спътници, които бавно са излезли от орбита, биха могли да бъдат източник или съветски спътник, заемащ тази орбита, те смятат, че и това е малко вероятно. Това е така, защото те биха прекарали само няколко части от секундата пред телескопа, вместо 72 секунди, необходими за възпроизвеждане на сигнала „Уау!“.

„Непрекъснат сигнал от орбитиращ спътник ще трябва да бъде на орбита отвъд Луната, за да възпроизведе модела“, добавиха те.

И така, какво е това? Въпреки че екипът все още няма отговор, те са постигнали голям напредък, например установявайки, че сигналът е много по-мощен от прогнозираното преди това - 250 Янски, четири пъти по-голям от първоначално прогнозираното.

„Нашите резултати не разрешават мистерията на сигнала „Уау!“, обясни водещият автор, професор Абел Мендес от Лабораторията за планетарна обитаемост в Университета на Пуерто Рико в Аресибо, в изявление . „Но те ни дават най-ясната картина досега за това какво е било и откъде идва. Тази нова прецизност ни позволява да насочваме бъдещи наблюдения по-ефективно от всякога.“

Основната улика, идентифицирана от екипа от проекта "Aricebo Wow", са два подобни сигнала през 1977 и 1978 г. (наречени Уау2 и Уау3), които показват подобни характеристики на оригиналния сигнал "Уау!", макар и далеч по-малко интензивни. Екипът смята, че оригиналният екип, изучаващ сигнала "Уау!", също е бил заинтригуван от тези сигнали, разглеждайки собствените си бележки.

„Ясно е, че екипът на SETI от Охайо се е интересувал от тези сигнали, както се вижда от тяхното кръжене. Вярваме, че те са разпознали тези сигнали като компактни студени облаци Hi, след като потвърдиха появата им при множество сканирания“, пише екипът в статия II. „Търсихме координатите на тези сигнали в проучването HI4PI и потвърдихме връзката им с компактни облаци Hi.“

За екипа това предполага, че сигналът „Уау!“ може да има общ произход в тези студени облаци водород в междузвездната среда (ISM). В статия I от проекта Aricebo Wow те отиват по-далеч и предлагат възможна причина за сигнала.

„Предполагаме, че сигналът „Уау!“ е събитие на свръхизлъчване, което е предизвикало подобно на мазер изригване от малък студен облак Hi“, пише екипът в своето проучване.

„От обсерваторията Аресибо наблюдавахме теснолентови сигнали (∆ν ≤ 10 kHz), подобни на сигнала "УАУ"! близо до водородната линия, макар и значително по-слаби. Тези сигнали се приписват на малки студени области на облаците Hi в рамките на галактическия ISM. Предполагаме, че сигналът "УАУ"! е причинен от рязкото изсветляване на водородната линия на тези облаци, предизвикано от интензивен източник на радиация, като например магнетарно изригване или мек гама ретранслатор“, добавят те.

Въпреки че това е интригуваща възможност – и магнетарите често са подозирани, че произвеждат странни сигнали – екипът не може да изключи други потенциални причини в Космоса. Екипът се надява, че работата би могла да помогне за по-добро информиране на търсенето на извънземен разум.

„Нашето проучване не стигна до заключението, че сигналът „Уау!“ представлява доказателство за сигнал, произлизащ от извънземна цивилизация. Въпреки това, нулевите резултати са от съществено значение за усъвършенстване на бъдещите търсения на техносигнатури“, заключава екипът. „НАСА и други агенции остават ангажирани с търсенето на биосигнатури в атмосферите на потенциално обитаеми екзопланети.“

Проектът ще продължи да търси в архивите на тази и други обсерватории други необясними сигнали и преходни процеси, както и да дигитализира и архивира данни от проекта „Голямото ухо“. Ще бъде извършена още работа по опитите за анализ на сигнала „Уау!“ и, надяваме се, ще се обясни неговата причина.

„Това проучване не приключва случая. То го отваря отново, но сега с много по-ясна карта в ръка“, добави Мендес.