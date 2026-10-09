Шпионаж или феноменално съвпадение: Тайната зад кръстословиците за десанта в Нормандия

П огледнато от разстоянието на времето, десантът в Нормандия (D-Day) се възприема като събитието, подпечатало края на нацистката окупация в Европа. През пролетта на 1944 г. обаче, докато съюзническите войски се подготвят да напуснат британските брегове, напрежението е огромно. Провал на операцията би имал катастрофални последици за целия ход на Втората световна война.

За да се гарантира успехът на грандиозния план с кодово име Операция „Овърлорд“ (Overlord), строгата секретност е от жизнено значение. И въпреки това, само няколко седмици преди началната дата, в сигурността на операцията се появяват неочаквани пробойни.

Най-строго пазените тайни кодове започват да се появяват един след друг на най-неочакваното място - в ежедневните кръстословици на вестник Daily Telegraph.

Първото предупреждение: Трагедията при Диеп

Това не е първият подобен случай за британското разузнаване. През август 1942 г. съюзническият десант при френското пристанище Диеп (Операция „Юбилей“) завършва с трагедия - почти 60% от участващите 6000 войници са убити, ранени или пленени за по-малко от 10 часа.

Заподозряла изтичане на информация, британското разузнаване МИ-5 с изненада установява, че думата „Dieppe“ е била отговор в кръстословица на Daily Telegraph два дни преди атаката. Тогава обаче лорд Туидсмюр, ръководещ разследването, заклеймява случая като „забележително съвпадение“.

Кодовете за Нормандия излизат наяве

Дали разследващите не са подценили ситуацията? На 2 май 1944 г. в кръстословицата на същия вестник се появява думата „Utah“ - кодовото име на един от френските плажове, отредени за американския десант.

На 22 май читателите натъкват на следващото смущаващо условие: „Червенокож на Мисури“. Отговорът е „Omaha“ - друг от ключовите плажове в Нормандия.

През следващите дни последват нови думи от военните планове:

Mulberry (кодовото име на изкуствените пристанища);

Neptune (кодово име на морската фаза на инвазията);

Overlord (главното кодово име на цялата операция).

За МИ-5 това вече е твърде много, за да бъде подминато.

Разпитът на директора

Агентите на МИ-5 бързо откриват автора на кръстословиците - Леонард Доу, директор на училището Strand School. Заради германските бомбардировки над Лондон училището е било евакуирано в графство Съри.

Доу и неговият колега Мелвил Джоунс са арестувани и подложени на строги разпити. Директорът е на крачка да загуби работата си, но разследването не открива никакви доказателства за шпионаж или връзки с нацистите. Случаят отново е затворен с официално заключение: невероятно съвпадение.

Неочакваният обрат 40 години по-късно

В продължение на десетилетия теорията за съвпадението остава официална версия. През 1984 г., по случай 40-годишнината от D-Day, Daily Telegraph припомня заплетената история.

Тогава пред медиите се появява бившият ученик Роналд Френч със зашеметяващо разкритие.

Френч разказва, че през пролетта на 1944 г. временното базиране на училището в Съри е било в непосредствена близост до военен лагер с американски войници. Ученикът често разговарял с войниците и чувал от тях необичайни кодови думи. Без да подозира за изключителната им секретност, той ги записвал и по-късно ги предлагал на директора си Доу, който често използвал идеи от своите възпитаници при съставянето на кръстословиците.

Дали американските войници наистина са били толкова невнимателни, остава обект на спорове сред историците. Но въпреки изтичането на информация, германското командване така и не обръща внимание на кръстословиците.

Когато десантът започва на 6 юни 1944 г., нацистките сили са изненадани, а успехът на Операция „Овърлорд“ поставя началото на края на Третия райх.