Хората, които разменят домовете си с непознати, вместо да използват хотели

Л орън Шоу обича да пътува. Но да даде собственото си жилище под наем? В никакъв случай.

„Никога не съм се чувствала комфортно да обявя апартамента си в платформа за отдаване под наем. Имам приятели, които са имали ужасни преживявания с гостите и малка или никаква подкрепа от екипа за поддръжка на платформата за резервации“, казва тя.

След това се появяват и разходите. Шоу от Ню Йорк обича да кара ски, което е пословично скъпо занимание и при което разходите за настаняване нараснаха с бума на краткосрочните наеми през последното десетилетие.

„Настаняването в ски курортите често е много скъпо и непосилно“, казва тя.

Вместо това Шоу и партньорът ѝ се обръщат към размяната на жилища, за да сбъднат мечтите си за пътуване.

„Обичаме да пътуваме и това ни даде възможност да го правим още по-често, тъй като настаняването често е най-скъпата част от едно пътуване. Тъй като трябва да позволиш на хората да отседнат в твоя дом, за да отседнат в чужд, има по-голяма отговорност да се отнасяш към пространството така, както би искал някой да се отнася към твоето“, казва тя.

Нов начин за правене на бизнес

Шоу е член на Kindred - една от редица платформи за размяна на жилища, които позволяват на потребителите да пътуват по света за по-малко пари. Освен че помагат да се намалят разходите, тези услуги са и начин да се облекчат опасенията, свързани със свръхтуризма и нарастващите наеми, които принуждават местните хора да напускат своите общности.

„Над 90 % от нашите домове са реалните основни жилища на приемащите членове и през по-голямата част от годината те живеят там. Членовете обменят нощувки, а не долари, така че няма начин да се купуват или продават нощувки в Kindred срещу пари в брой“, обяснява Джъстин Палефски, съосновател на Kindred.

