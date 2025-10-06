Бебе с бонус: Полска хотелска верига предлага безплатно парти за двойки, заченали по време на престоя си

П онякога сериозните времена изискват забавни мерки. Както много страни по света, включително САЩ, Полша се сблъсква с намаляваща раждаемост. Най-голямата частна хотелска верига в Полша предлага необичайна инициатива, насърчаваща двойките да заченат по време на престоя си, в опит да помогне за обръщане на рязко спадащата раждаемост в страната, предаде Financial Times.

A Polish hotel group is offering its 2,000 employees a bonus of 10,000 zlotys (€2,170) for having a child https://t.co/5suTYeXyrq pic.twitter.com/GMA3jnHh0S — Financial Times (@FT) October 1, 2025

Arche, която управлява 23 хотела в цяла Полша, обещава да организира безплатно кръщене или парти за до 10 души на родители, които могат да представят хотелска фактура, датирана около девет месеца преди раждането на детето им. Освен това, 2000-те служители на компанията имат право на бонус от 10 000 злоти (около 2170 евро) при раждане на дете.

73-годишният собственик на веригата, Владислав Гроховски, заявява, че инициативата има едновременно „хумористичен“ маркетингов ефект и по-сериозен социален замисъл, тъй като е загрижен за тревожните демографски тенденции в страната. Според местни експерти населението на Полша ще намалява за седма поредна година през 2025 г.

Докато почти всички държави по света се очаква да се сблъскат със спад на населението до края на века, проблемът на Полша е особено сериозен в рамките на ЕС. По данни на Eurostat, през 2023 г. страната е имала едно от най-ниските нива на раждаемост в блока – 1,2 деца на жена, изпреварена единствено от Малта, Испания и Литва.

„Днес говорим само за сигурността си и как да защитим Полша от Русия, но страната е заплашена и от лошата си демографска ситуация, която неминуемо ще се отрази негативно и на икономиката ни“, казва Гроховски пред Financial Times. „Ние сме почти на дъното на класацията по раждаемост в Европа и този проблем трябва да се реши спешно – не само с чувство за хумор, но и с реални действия.“

Гроховски е убеден, че Полша има нужда не само от повече бебета, но и от повече мигранти, за да компенсира застаряващата и намаляваща работна сила.

Правителството на премиера Доналд Туск разшири програмата за детски надбавки, въведена от предишното дясно управление на партията „Право и справедливост“ (PiS), като увеличи месечните плащания от 500 на 800 злоти за всяко дете до 18 години. Но както в много други европейски държави, подобни мерки не са довели до ръст на раждаемостта до нивото от 2,1 деца на жена, необходимо за поддържане на населението.

„Демографията е много сложен въпрос, който включва и отслабването на традиционните католически ценности и други социални фактори, но според мен най-големият проблем днес е недостъпното жилище“, коментира проф. Пьотр Шукалски, демограф от Университета в Лодз. „Цените на жилищата възпират дори хора, които обмислят второ или трето дете.“

Демографският натиск ускорява обезлюдяването на провинцията и задълбочава икономическата разлика с Варшава. Населението на Полша е намаляло с над 123 000 души през 2024 г. – най-големият спад в ЕС за втора поредна година. В същото време населението на столицата леко се увеличава. Варшава се е превърнала и в европейската столица с най-бърз ръст на броя на милионерите – с 83% за десетилетието до 2024 г., според данни на консултантската компания Henley & Partners.

Спадът на раждаемостта вече води и до затваряне на родилни отделения, като това в града Жори, което преустанови работа през юли. Градът има 62 000 жители, но отделението е регистрирало само 352 раждания през миналата година – спрямо 445 през 2023 г. и 875 през 2022 г.

„Това е емоционална загуба, но и икономическа необходимост – не можеш да поддържаш пълни услуги за едно раждане на ден“, казва общинският съветник Войчех Марошек.

Демографът Матеуш Лакомий, член на Европейската асоциация за демографски изследвания, предупреждава, че намаляващата активност в родилните отделения създава порочен кръг, тъй като „лекарите и персоналът натрупват опит само чрез практика, включително при сложни раждания“.

Полша същевременно има едни от най-строгите закони в ЕС по отношение на репродуктивните права. Почти пълната забрана на абортите, въведена от PiS през 2021 г., все още е в сила. Замразяването на яйцеклетки е позволено само по медицински причини – например при необходимост от химиотерапия.

За разлика от това, във Великобритания и други държави процедурите по ин витро и замразяване на яйцеклетки се покриват не само от здравните власти, но и от нарастващ брой компании.

„Този уникален законов бариер в Полша не позволява на жените да намалят биологичните рискове, свързани с отлагането на майчинството, и ги принуждава да разчитат на все по-ограничен биологичен времеви прозорец“, обяснява д-р Ярослав Качински, гинеколог и медицински директор на клиниката Invimed Mokotów във Варшава.

В частния сектор подобни инициативи, целящи да повлияят на демографската криза, все още са рядкост. Arche стартира своята „бебешка премия“ миналия месец и вече отчита повишен интерес към резервациите, казва Гроховски.

На въпрос дали това може да промени атмосферата в хотелите му, той отговаря с усмивка:

„Важно е, че създаваме позитивна енергия в нашите хотели – а стаите ни така или иначе имат добра шумоизолация.“