Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

В ремената са трудни. Когато потвърдите присъствието си на сватба с „да“, не би трябвало да се съгласявате да плащате за сватбата на младоженците. За съжаление, точно това се случи с гостите на една двойка, която помоли присъстващите да помогнат с разходите за мястото на събитието и настаняването, предаде New York Post.

Историята предизвика горещи дискусии във форума r/weddingshaming в Reddit, споделена от една от шаферките. Постът обяснява как двойката избрала място за сватбата, което е на 7 часа път с кола за повечето гости и на два часа от най-близкото летище.

„Решиха да наемат голяма къща вместо по-традиционно място, защото големите домове са популярни там, където ще се женят. Те молят всеки член на семейството и участник в сватбената церемония да остане цяла седмица преди сватбата в къщата, която ще бъде мястото на събитието“, се казва в публикацията.

„Освен че искат всички да останат за седмицата, те също така молят всеки да плати за престоя си в къщата. Таксуват двойките 1200 долара за престоя, а хората без плюс едно – 600 долара, което на практика означава, че всички плащат за тяхното място на сватбата.“

„Също така изглежда, че са много обидени, когато хората не искат да останат за седмицата, сякаш това е проблем, и напълно очакват да си върнат парите за сватбата чрез това“, продължава авторът на поста.

Това е наистина шокираща молба. Колкото и необичаен да е този сценарий, с все повече двойки, които сами плащат за сватбите си, изглежда, че стигат до крайности, или като пестят от неща, или като отправят безумни искания към гостите си.

В днешната икономика двойките правят всичко възможно, за да спестят от разходите за специалния си ден. Една двойка организира „катастрофална сватба“, където имаха смелостта да таксуват гостите по 2 долара за вода – в изключително горещ летен ден. Друга находчива двойка дори продаде билети за сватбата си в Ню Йорк. Според съобщенията, това, че близките им помогнали за финансирането на пищната сватба, спестило на младоженците 70 000 долара – пари, които двойката искала да вложи в създаването на семейство и потенциално в основаването на фонд за двойки, подложени на ин витро процедури.

Друга двойка пък организира сватбен брънч в понеделник сутрин, за да спести разходи. Всичко е позволено, за да се спестят няколко долара в тази икономика.