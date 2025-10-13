Любопитно

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

13 октомври 2025, 09:58
Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им
Източник: iStock

В ремената са трудни. Когато потвърдите присъствието си на сватба с „да“, не би трябвало да се съгласявате да плащате за сватбата на младоженците. За съжаление, точно това се случи с гостите на една двойка, която помоли присъстващите да помогнат с разходите за мястото на събитието и настаняването, предаде New York Post

Историята предизвика горещи дискусии във форума r/weddingshaming в Reddit, споделена от една от шаферките. Постът обяснява как двойката избрала място за сватбата, което е на 7 часа път с кола за повечето гости и на два часа от най-близкото летище.

„Решиха да наемат голяма къща вместо по-традиционно място, защото големите домове са популярни там, където ще се женят. Те молят всеки член на семейството и участник в сватбената церемония да остане цяла седмица преди сватбата в къщата, която ще бъде мястото на събитието“, се казва в публикацията.

„Освен че искат всички да останат за седмицата, те също така молят всеки да плати за престоя си в къщата. Таксуват двойките 1200 долара за престоя, а хората без плюс едно – 600 долара, което на практика означава, че всички плащат за тяхното място на сватбата.“

„Също така изглежда, че са много обидени, когато хората не искат да останат за седмицата, сякаш това е проблем, и напълно очакват да си върнат парите за сватбата чрез това“, продължава авторът на поста.

Това е наистина шокираща молба. Колкото и необичаен да е този сценарий, с все повече двойки, които сами плащат за сватбите си, изглежда, че стигат до крайности, или като пестят от неща, или като отправят безумни искания към гостите си.

В днешната икономика двойките правят всичко възможно, за да спестят от разходите за специалния си ден. Една двойка организира „катастрофална сватба“, където имаха смелостта да таксуват гостите по 2 долара за вода – в изключително горещ летен ден. Друга находчива двойка дори продаде билети за сватбата си в Ню Йорк. Според съобщенията, това, че близките им помогнали за финансирането на пищната сватба, спестило на младоженците 70 000 долара – пари, които двойката искала да вложи в създаването на семейство и потенциално в основаването на фонд за двойки, подложени на ин витро процедури.

Друга двойка пък организира сватбен брънч в понеделник сутрин, за да спести разходи. Всичко е позволено, за да се спестят няколко долара в тази икономика.

Източник: New York Post     
Сватбени разходи Плащане от гости Сватбен етикет Икономически затруднения Настаняване на сватба Отдалечено място Неприемливи искания Спестяване на сватба Скандална сватба Reddit дискусия
Последвайте ни

По темата

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик -

Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 14 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 15 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 12 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 13 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 20 минути

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Свят Преди 34 минути

След като две години се държеше настрана, сега Турция се присъединява към многонационалните сили за наблюдение на примирието между Израел и Хамас

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Свят Преди 1 час

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Любопитно Преди 1 час

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 1 час

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

<p>Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&amp;Co 08</p>

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Технологии Преди 2 часа

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 2 часа

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Свят Преди 2 часа

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата

<p>&quot;Крясъци, паника и страх&quot;: Масова стрелба в бар - 4 загинали, 20 ранени</p>

"Крясъци, паника и страх": Масова стрелба в бар в САЩ - 4 загинали, 20 ранени

Свят Преди 2 часа

Четирима от ранените са в критично състояние в болниците

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Свят Преди 2 часа

Украински дрон подпали петролен склад в Крим

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Свят Преди 3 часа

От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен"

<p>Тръмп: Много съм развълнуван за този момент</p>

Тръмп: Войната в Газа приключи

Свят Преди 3 часа

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Свят Преди 3 часа

Унищожени са безценни произведения на изкуството

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Свят Преди 3 часа

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 3 часа

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

<p>Внимание! Ремонти променят движението по АМ &quot;Тракия&quot; и &quot;Хемус&quot;</p>

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Промените в трафика влизат в сила от тази седмица и ще засегнат ключови участъци по двете магистрали

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря (СНИМКИ)

Edna.bg

Успешно и безопасно отслабване с пектин

Edna.bg

Ерлинг Халанд се завръща предсрочно в Ман Сити

Gong.bg

Георги Миланов звезда на честванията на 80-годишнина на северномакедонски клуб

Gong.bg

"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, сред тях е и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

Nova.bg