Трагичната съдба на звездите: Шест популярни личности, загинали при странни инциденти

З а съжаление, смъртта е неизбежност в живота ни, но тези звезди и членове на кралски семейства срещнаха края си при най-необичайни обстоятелства. Когато дойде краят на дните ни, повечето от нас се надяват просто да починат безболезнено в съня си.

Въпреки че смъртта е сигурна, начинът, по който си отиваме, често е извън нашия контрол. А що се отнася до тези знаменитости и монарси, те починаха при изключително странни стечения на обстоятелствата.

От нападения на скатове до изпуснати бали сено и дори ухапване от маймуна – вижте в нашата ГАЛЕРИЯ популярните личности, чийто земен път приключи по уникално нелеп начин.