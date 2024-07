Сезонът на ураганите през 2024 г. ще донесе рекорден брой свирепи бури

С езонът на ураганите в Атлантическия океан носи множество драматични и опасни метеорологични явления - от бурни ветрове до проливни дъждове, прекъсвания на електрозахранването и внезапни наводнения. И тъй като изменението на климата е свързано с увеличаване на интензивността на ураганите, тези последици могат да продължат да се засилват.

Но кога точно започва сезонът на ураганите в Атлантическия океан през 2024 г. и колко дълго продължава той? И как се образуват ураганите? Какво могат да направят хората, за да се подготвят в лицето на най-опасните бури на Земята?

Според прогнозите сезонът на атлантическите урагани през 2024 г. ще донесе рекорден брой свирепи бури.

Националната океанска и атмосферна администрация прогнозира сезон над нормата в резултат на изменението на климата и прехода от Ел Ниньо към Ла Ниня.

Hurricane season 2024: How long it lasts and what to expect https://t.co/xv1mN3wowK