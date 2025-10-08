Любопитно

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

8 октомври 2025, 09:30
Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив
Източник: iStock

С естрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми.

79-годишната легенда на кънтри музиката отложи концертите си през декември, казвайки на феновете, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни проблеми“.

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света, да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен“, написа Фрида Партън във Facebook.

Фрида завърши посланието си с оптимистична нотка, съобщи BBC.

„Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, пише още тя.

Партън трябваше да изнесе шест концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември.

Но тя отложи концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше „много проблеми“.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак.

По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn't Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“.

Източник: БГНЕС    
Доли Партън Здравословни проблеми Отложени концерти Молитви Кънтри музика Фрида Партън Лас Вегас Камък в бъбреците Знаменитости Сизърс Палас
Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
