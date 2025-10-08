РЕТРО-ВЮ

В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те

Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България

8 октомври 2025, 11:00
В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те
Снимката е създадена с изкуствен интелект   
Източник: ИИ

В сяка неделя сутрин, още преди слънцето да се е издигнало високо над покривите на панелките, хиляди хора се стичаха към едно място, което беше по-шарено от цирк и по-шумно от панаир - битака. Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България.

Пазарът като приключение

Да отидеш на битака не беше просто пазаруване. Това беше приключение. Настоящите молове, с блестящите витрини и климатик, не могат да се сравнят със сместа от миризми, звуци и картини, които превръщаха всяка разходка из сергиите в театър без сценарий.

Снимката е създадена с изкуствен интелект
Снимката е създадена с изкуствен интелект Източник: chatgpt

От едната страна някой продаваше части за касетофон „Unitra“, от другата - купчина книги с измачкани корици. Имаше съветски фотоапарати, дънки втора ръка, запалки „Zippo“ с подозрителен произход и безброй дреболии, които на пръв поглед изглеждаха боклук, но за някого можеха да се окажат съкровище.

Гласовете на битака

„Айде, шефе, вземи го - за тебе е!“ - ехтеше гласът на търговец с бяла тениска и златен синджир. Друг, с цигара в устата, предлага часовници „Casio“ и „Seiko“, подредени в пластмасова кутия, сякаш са диаманти.

Децата се въртяха около сергиите с играчки - цветни пластмасови пистолети, китайски роботи-трансформъри и кукли с коси, които винаги се заплитаха. За тях Битака беше място на чудеса - никога не знаеш с какво ще си тръгнеш.

Съкровища в кашоните

Истинските ловци на находки знаеха, че съкровищата не се показват на масата. Те бяха скрити в кашоните под сергията, там където продавачите пъхаха „излишното“. Човек можеше да извади оттам стар винил на „Бийтълс“, бронзов медал от соц-олимпиада или дори оригинално кожено яке.

В 90-те години именно тук се раждаше културата на „винтиджа“. Само че тогава никой не го наричаше така - просто беше евтино, уникално и различно.

Миризмите и вкусовете

Битака имаше и своя кухня. Миризмата на печени кебапчета и кренвирши на скара се смесваше с аромата на прах от старите книги и бензин от моторетките, паркирани на входа. На пластмасови масички хората пиеха бира от бутилка и разказваха истории за „онова време“, когато „всичко беше друго“.

За много семейства разходката до битака беше събитие - не само да се купи нещо, а и да се прекара време заедно. Децата ядяха захарен памук, докато родителите се пазаряха за нова тенджера или комплект отвертки.

Пазарлъкът - изкуство и театър

На битака никой не плащаше първата обявена цена. Пазарлъкът беше задължителен ритуал. Колкото по-дълго и шумно спориш, толкова по-голямо удоволствие носи сделката. Понякога двама души се препираха толкова ожесточено за няколко лева, че около тях се събираше публика.

– Пет лева давам, повече няма! – Как пет, бе, шефе! Това е оригинал от Германия! – Оригинал, ама счупен. – Ей, ама си ми душманин!

И накрая ръцете се стискаха, усмивките грееха и и двамата се чувстваха победители.

Битака като огледало на времето

В хаоса на сергиите се отразяваше цялата българска реалност на 90-те. Там можеше да намериш както западни стоки, вкарани „през куфар“, така и реликви от социализма - значки с Ленин, плакати от „Златния Орфей“ или военни пагони.

За едни това беше символ на недоимъка - място, където хората продаваха старите си вещи, за да изкарат някой лев. За други - свобода и възможност да си купиш нещо различно, непознато, „отвън“.

Спомените, които миришат на прах и бензин

Днес, когато минаваме покрай лъскавите молове, в които всичко е подредено, подредено и предвидимо, Битака изглежда като спомен от друг свят. Но за онези, които са били там, той остава част от детството или младостта - цветен, хаотичен и жив.

Много хора все още пазят някоя вещ от битака - часовник, книга, плоча или яке. Тези предмети носят не само практическа стойност, а и емоция - парченце от онзи пъстър хаос, който наричахме „нашият мол“.

Завръщането към чаршията

Днес има модерни битаци и „винтидж“ пазари, но те са по-скоро атракция, отколкото необходимост. Сякаш градската култура се връща към онзи чар - ръчно изработеното, уникалното, съкровището, което чака да бъде открито.

Битака на 90-те обаче си остава уникален феномен - пъстра вселена от гласове, аромати и истории. Той беше място, където бедността и надеждата вървяха ръка за ръка, а пазарлъкът се превръщаше в изкуство.

И ако днес някой ви каже, че молът е сърцето на града - усмихнете се. За едно цяло поколение истинският мол си оставаше битака - шумен, прашен и безкрайно жив.

Последвайте ни
Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

България Преди 2 минути

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 5 минути

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 14 минути

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 20 минути

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

България Преди 23 минути

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 23 минути

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

От китеници до спойлери: Българската страст по автомобилите в годините на прехода

<p>Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета</p>

Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Истинската легенда обаче беше дублажът. Един-единствен човек превеждаше целия филм

Снимката е създадена с изкуствен интелект

ICQ - чатът, който промени всичко

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Звукът, който беляза цяло поколение

<p>От вафлички до паничка &ndash; ерата на смелите коси</p>

От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус

Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

<p>Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки</p>

Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален – като модна ДНК

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Лятото на Макарена

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Когато едно танцово движение се превърна в световна епидемия

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Ще ви припомним какво е било модерно, ще ви върнем в дискотеките, видеотеките и времената на аудио касети.

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 35 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Ето как и кога ще изберат капитана на националния отбор на България

Gong.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg