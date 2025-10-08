РЕТРО-ВЮ

Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те

От китеници до спойлери: Българската страст по автомобилите в годините на прехода

8 октомври 2025, 11:00
Коли с душа: Как българинът преобразяваше пътищата през 90-те
Снимката е създадена с изкуствен интелект   
Източник: ИИ

П рез 90-те години на миналия век, тези бурни години на прехода, когато България се отваря към света след десетилетия зад Желязната завеса, един неочакван герой се издига на пътищата ни: автомобилът.

Не просто средство за транспорт, а истински израз на народния дух, на креативността и гордостта на българина. През 90-те – онези машини, които често бяха накичени с личен почерк, но винаги с доза ентусиазъм и оригиналност. Това не е история за лукс или перфектен дизайн, а за човешката душа, която търси красота в ежедневието.

Представете си София през 1992 г. Улиците, все още изпълнени с трабантите и лади от социалистическото минало, започват да се пълнят с нови гости: употребявани "Фолксвагени", "Опели" и дори някой и друг "Мерцедес" от Западна Европа. За българина, който е преживял дефицита на резервни части и опашките за бензин, притежанието на кола е нещо повече от удобство – то е символ на свобода.

"Колата е като второто ми аз", казва българинът през 90-те. "Тя показва кой си ти, какво можеш да създадеш с ръцете си.", категоричен бе той.

И тук идва интересната част: народопсихологията на българина през 90-те се проявява именно в начина, по който ние "кичим" колите си. Не с професионален тунинг от скъпи ателиета – те все още са рядкост – а с домашна креативност, вдъхновена от западните филми и списания, които започват да пристигат. Кичът, както го наричат някои, не е грешка, а израз на гордост. Той е начин да се каже: "Аз съм тук, аз съм уникален!" Вземете например класическата "Лада 2107" – скромна, надеждна, но често преобразявана в нещо по-цветно. Един ентусиаст от Варна ни разказва как е добавил голям спойлер на задния капак, "за да изглежда по-спортна, като онези от 'Формула 1'". Не е перфектно, но е негово – и в това се крие чарът.

През 90-те, когато икономиката е в криза, а инфлацията гълта заплатите, българинът се научава да импровизира. Резервните части са скъпи, затова се раждат хиляди малки работилници по гаражи и дворове. "Дизайнът" става личен проект: стикери с надписи като "King of the Road" или флагове на любими футболни отбори, залепени на стъклата. Антени, които не винаги са функционални, но добавят височина и стил. Цветни светлини под шасито, вдъхновени от американските филми, които правят колата да свети като коледна елха през нощта. А гордостта? Тя е в очите на собственика, когато паркира пред блока и съседите се събират да коментират. "Виж, колко е хубава сега!", казва той, и в думите му няма ирония – само чиста радост от създаденото.

Но най-добрите сред най-добрите имаха на скоростния лост топка с кехлибар. И в тая топка с кехлибар - печелеха тия, които имаха препариран скорпион. Видиш ли такава топка със скорпион веднага разбираш - "Този мъж може всичко!"

Тази креативност не е случайна. Според психолози, с които разговаряхме, тя отразява дълбокия стремеж на българина към индивидуалност след години на "униформеност".

"През социализма всичко беше еднакво – от колите до дрехите", обясняват психолозите.

"В 90-те, колата става платно за изява. Кичът е форма на бунт, но и на оптимизъм. Хората искат да добавят цвят в сивотата на ежедневието." И наистина, в онези години виждаме експлозия от идеи: някой слага огромни джанти на малка "Фиат Уно", за да изглежда по-агресивна; друг боядисва "Москвич" в яркочервено и добавя хромирани детайли, вдъхновени от класическите американски коли. Не винаги е естетично по западните стандарти, но е автентично българско – смесица от традиция и модерност.

Забавни истории не липсват. Спомняте ли си модата с "музикалните клаксони"? Имаше шофьор от Бургас, който си сложи мелодията на "Ламбадата" – хитът от 90-те.

"Когато натисна, всички се обръщат и се усмихват!", смее се той. Или пък онези, които добавят изкуствени ауспуси, за да звучи колата по-мощно. Това не е подигравка с техниката, а начин да се почувстваш като герой от филм. В Пловдив, например, се ражда цяла субкултура около "тунингованите" коли – млади хора се събират на паркинги, разменят идеи и се надпреварват кой ще направи по-оригинална модификация. "Не е за скорост, а за стил", казва един от тях. "Горд съм, че моята 'Голф' е единствена по рода си."

Разбира се, не всичко е розово. Пътищата са лоши, бензинът – скъп, а полицията често спира за проверки. Но дори в тези трудности се проявява българската упоритост. Колата става част от семейството: децата помагат в миенето, жената предлага идеи за интериора – плюшени седалки или висящи играчки на огледалото. Това е гордостта на домакина, който, въпреки всичко, успява да създаде нещо свое. В сравнение с западните страни, където дизайнът е професионален, нашата версия е по-народна, по-човешка. Кичът тук не е дефект, а акцент – като шарените черги в българския дом, които добавят топлота.

Днес, гледайки назад, тези коли от 90-те ни карат да се усмихваме с носталгия. Те са свидетели на един период, в който българинът се учи да бъде свободен, да експериментира. Чувството за дизайн не е винаги перфектно, но е искрено. Гордостта от собствената кола – дори накичена с импровизирани детайли – е това, което ни прави уникални. В края на краищата, в света на автомобилите, както и в живота, важното е пътуването, а не само дестинацията. И ако колата ти кара да се чувстваш крал на пътя, значи си постигнал нещо голямо.

Последвайте ни
Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

Затворници ще помагат за почистване на боклука в София

България Преди 2 минути

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 5 минути

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 14 минути

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 20 минути

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

България Преди 23 минути

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 23 минути

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Снимката е създадена с изкуствен интелект

В търсене на съкровища на битака - молът на 90-те

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Там, сред разпилени кашони, дъх на печени кебапчета и оживени пазарлъци, се криеше магията на 90-те - едно време на преход, в което пазарите бяха истинските молове на България

<p>Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета</p>

Времето на видеотеките: Когато Холивуд влизаше у дома с касета

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Истинската легенда обаче беше дублажът. Един-единствен човек превеждаше целия филм

Снимката е създадена с изкуствен интелект

ICQ - чатът, който промени всичко

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Звукът, който беляза цяло поколение

<p>От вафлички до паничка &ndash; ерата на смелите коси</p>

От вафлички до паничка – ерата на смелите коси

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

90-те бяха време, когато косата беше не просто прическа, а социален статус

Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

<p>Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки</p>

Когато всяко петно беше стил: феноменът на варените дънки

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Няма два еднакви чифта! Всеки чифт си беше уникален – като модна ДНК

Снимката е създадена с изкуствен интелект

Лятото на Макарена

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Когато едно танцово движение се превърна в световна епидемия

Снимката е създадена с помощта на изкуствен интелект

90-те – ерата на подплънките и рамене, по-големи от мечтите ни

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Огромни, квадратни, понякога направо с военен облик – те бяха навсякъде

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

Новата ни рубрика РЕТРО ВЮ ни връща в миналото с доза смях

РЕТРО-ВЮ Преди 29 минути

Ще ви припомним какво е било модерно, ще ви върнем в дискотеките, видеотеките и времената на аудио касети.

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 35 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Ето как и кога ще изберат капитана на националния отбор на България

Gong.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg