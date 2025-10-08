Технологии

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

8 октомври 2025, 11:15
Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес
Technovation 2025 е форум за лидерите, които не чакат бъдещето – те го създават. В рамките на един ден програмата събира ключови теми, които очертават трансформацията на бизнеса чрез изкуствен интелект, облачни решения, киберсигурност и иновации. Очакват ви вдъхновяващи keynote лекции, практически демонстрации и дискусионни панели за най-горещите технологични и бизнес тенденции. Technovation 2025 ще се състои на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа.

Събитието ще започне с въвеждаща лекция „Next is now“, която ще зададе тона на разговора за настоящето и бъдещето на технологиите.

Първият дискусионен панел „AI or Fade: Лидерство в ерата на алгоритмите“ ще постави въпроса как компаниите интегрират изкуствен интелект – кога, как и защо е необходим, в кои сфери е най-нужен и какви уроци дават добрите и лошите примери.

В следващите дискусии ще бъде разгледано мястото на AI агентите, а след кратка пауза вниманието ще се насочи към облачните технологии и автоматизацията с презентации за по-бързи иновации чрез наблюдаемост и по-интелигентна автоматизация на бизнес задачите. Панелът „IoT – Connected Living“ ще ни пренесе в бъдещето на свързаните устройства и домовете след 10 години, а разговорът „Новите оръжия: Алгоритми и лъжи“ ще се фокусира върху заплахите от дезинформацията и регулациите, които могат да подобрят дигиталната сигурност.

Втората част на програмата ще продължи с темата „Shield of Tomorrow: Cybersecurity Innovations“, където ще бъдат обсъдени новите реалности в киберсигурността, цената на защитата и възможностите пред малките фирми. Следва дискусия на тема „Clouds of Innovation“ за потенциала на облачните технологии и тяхната роля в новата ера на изкуствения интелект. Ще бъде представена и презентация, посветена на скритите рискове в стратегиите за защита на данните.

Дискусията ще продължи с панел „Money in Motion: Disruption & Regulation“, посветен на AI във финансите, моменталните плащания, регулациите и взаимодействието между финтех компаниите и традиционните банки. Финалът ще постави акцент върху визията за бъдещето с демонстрация на иновации в сесията „Future Makers: Ctrl + Alt + Create“.

Събитието ще завърши с коктейл и networking, давайки възможност за неформални срещи и обмен на идеи.

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа.

Достъпът е свободен и изисква предварителна регистрация тук.

