Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди

8 октомври 2025, 12:04
Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението
Източник: БГНЕС

В одата в градовете Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводненията в района на общините Царево и Несебър, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Бургас.

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма. Очакват се резултатите от контролните проби във всички засегнати населени места.

В сряда областният управител на Бургас Владимир Крумов свика координационна среща между институциите, работещи по овладяването на последствията от наводненията. 

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

С нормализиране на метеорологичната обстановка се възобновяват действията по разчистване във вилното селище Елените.

До 17:00 часа днес собствениците на имоти там ще имат възможност за пешеходен достъп до домовете си през контролно-пропускателния пункт, но движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника. От 17:00 часа до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен заради съображения за сигурност.

В Елените все още няма ток и вода, като част от мерките за безопасност. Екипите продължават възстановяването на инфраструктурата и комуникациите. За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяването BG-Alert.

Отпускат по 3000 лева за пострадалите от наводненията семейства

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документите могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, където им се предоставя храна и грижа. Училищата в Свети Влас, Кошарица, Несебър, Слънчев бряг и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Заместник-кметът на община Царево Денис Диханов съобщи, че дейности по разчистване и възстановяване на инфраструктурата се извършват във всички засегнати населени места.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
