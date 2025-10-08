България

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Финансовият министър предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи

8 октомври 2025, 11:24
Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни
Източник: БТА

В сякакви слухове, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова в началото на днешното седмично правителствено заседание. 

„Резултатите са достатъчно красноречиви. Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни“, каза също Петкова пред премиера и министрите. 

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Министър Петкова предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи. 

„От началото на 2025 г. до настоящия момент разходите за персонал са изплатени в повече, спрямо 2024 г., в размер на 3 684 900 000 лв. Това е ръст за 2025 г. спрямо 2024 г. от 18,2%. Мога да изброя и по функции как върви този ръст. Във функция „образование" са изплатени в повече през 2025 г., спрямо 2024 г., разходи за заплати и други възнаграждения с 907 200 000 лв. Във функция „здравеопазване" през 2025 г. са изплатени в повече, спрямо 2024 г., 98 300 000 лв. Ръст от 8,3%. Във функция „отбрана" през 2025 г., спрямо 2024 г., са изплатени в повече за заплати и други възнаграждения 633 300 000 лв. Функция „полиция и вътрешен ред и сигурност" са изплатени в повече 1 280 500 000 лв. като разходи за заплати и други възнаграждения", посочи Теменужка Петкова. 

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025 г., до този момент на база действащо законодателство, са с 4 161 000 000 лв. повече спрямо 2024 г. Тук ръстът е 12%. При пенсиите е налице ръст от 11,2%. Изплатени са в повече разходи за пенсии 2 428 000 000 лв., добави Петкова. 

По отношение на капиталовите разходи също е налице ръст, приблизително от около 2 млрд. лв. Той се дължи на ускорените темпове, с които изпълняваме Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми, подчерта още финансовият министър.

Източник: Иван Лазаров/БТА    
