Свят

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

Актрисата се разплака в съда и сподели болезнени спомени от предполагаемото насилие, на което твърди, че е била подложена

8 октомври 2025, 11:45
„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг
Източник: Getty Images

А ктрисата и звезда от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“ Дениз Ричардс даде емоционални показания срещу бившия си съпруг Арън Файпърс, когото обвини в многократни актове на насилие по време на брака им.

В понеделник, 6 октомври, двамата се явиха в съда на изслушване, свързано с временната ограничителна заповед, издадена срещу 54-годишната Ричардс през юли, както и с предаването на огнестрелните оръжия на Файпърс. Докато свидетелстваше, актрисата се разплака и сподели болезнени спомени от предполагаемото насилие, на което твърди, че е била подложена.

„Той често ме заплашваше, че ще ме хвърли през прозореца или от балкона на хотела“, каза Ричардс през сълзи. „Той почти ме е убил толкова много проклети пъти.“

  • Раздялата на 4 юли и първите сблъсъци

По думите ѝ, всичко е започнало на 4 юли, когато тя помолила 53-годишния Файпърс да напусне общия им дом.

„Той се ядоса и се приближи твърде много до мен“, сподели Ричардс. „Току-що се бях възстановила от лифтинг на лицето, все още имах шевове зад ушите и се чувствах изключително уязвима.“

„Той стоеше само на няколко сантиметра от лицето ми, хващаше ме за ръцете и крещеше, наричайки ме ‘изневеряваща ку*ва’, ‘ку*ка’ и ‘лъжлива жена’.“

Ричардс обясни, че се е чувствала уплашена и безпомощна, затова предложила на Файпърс да се премести в стария им дом, където по това време живеело семейството му. Същата вечер тя напуснала дома им и преспала на дивана в офиса си.

  • Нови обвинения: „Той свали шапката ми и отвори шевовете“

На следващия ден, 5 юли, Файпърс и баща му влезли в стаята, където тя спяла, и според думите ѝ я заплашили, че ще публикуват нейни голи снимки.

„Носех бейзболна шапка. Той я дръпна агресивно, което разкъса шевовете ми и причини силна болка“, разказа актрисата.

Тя твърди, че му е казала, че я е наранил, но той отрекъл: „Не съм те докосвал“ – и си тръгнал заедно с баща си.

След това, по думите на Ричардс, той я заплашил с думите: „Ще ти се случи нещо много опасно. Ще изчезнеш.“

  • Инциденти след ограничителната заповед

През септември, след като съдът издал временна ограничителна заповед срещу него, Файпърс отново се появил в дома ѝ, за да вземе лаптопа си. Ричардс твърди, че той поискал телефона ѝ, който тя скрила в шортите си.

„Хвана ме за двете ръце и ме бутна по стълбите“, разказа тя. По думите ѝ, Файпърс си тръгнал, вземайки лаптопа, чантата и кредитните ѝ карти.

Ричардс твърди, че насилието е продължило и по-рано – включително през април в хотел в Чикаго, където двамата били за ComicCon. Тогава спорът им избухнал заради съобщения с друг мъж.

„Той ме хвана, блъскаше ме, слагаше пръсти по лицето ми“, спомня си тя. „Казвах му: ‘Моля те, спри, нараняваш ме.’“

Месец по-късно, след седемчасова операция на гърдите и корема, Ричардс отседнала в хотел в Лос Анджелис. Докато спяла, Файпърс разглеждал телефона ѝ и открил съобщения с друг мъж.

„Събудих се и той беше изключително агресивен. Накара ме да седна на тоалетната, треперех с телефона в ръцете си. Крещеше: ‘Дай ми шибания си телефон!’“

По думите ѝ, тогава той я ударил, увреждайки дренажите след операцията. „Попитах го защо ме удари, а той каза: ‘Не съм те ударил. Имам нужда от твоя ши*ан телефон.’“

  • Ужасяващи подробности в съдебните документи

В съдебно досие от юли, получено от списание PEOPLE, Ричардс твърди, че Файпърс я е душил, шамаросвал и блъскал.

„Заплашвал е да ме убие, държал ме е с коляно в гърба, докато го молех да ме пусне, за да не ме убие“, се посочва в документа.

Тя добавя, че той често я заплашвал да ѝ „счупи челюстта“, след което плачел и обещавал да потърси помощ – обещания, които така и не изпълнил.

На 16 юли, 11 дни след като Файпърс подал молба за развод поради „непреодолими различия“, съдът издал временна ограничителна заповед в полза на актрисата.

  • Отговорът на Файпърс: „Никога не съм я малтретирал“

В подадена на 15 септември молба, Файпърс категорично отрича обвиненията и твърди, че именно Ричардс го е нападала и тормозила многократно. Той представил екранни снимки от телефона си, показващи десетки пропуснати обаждания от нея, дори след издаването на заповедта.

„Не съм я малтретирал и няма да го направя“, пише в документите. Според него тя му се е обаждала и писала „толкова често“, че това трябвало да се счита за тормоз.

На 8 септември съдът постанови Файпърс да стои на поне 90 метра от дома им. На Ричардс бе разрешено да влезе в имота, за да вземе личните си вещи и кучетата.

Съдът също нареди на Файпърс да върне лаптопа и телефона ѝ – устройства, които той отрича да притежава.

В изявление пред PEOPLE, направено малко след издаването на заповедта, Файпърс заяви: „Никога не съм малтретирал физически или емоционално Дениз – или когото и да било. Тези обвинения са напълно неверни и дълбоко нараняващи.“

Той добави: „Дениз и аз, както много двойки, преминахме през трудности, но всякакви предположения за насилие са категорично неверни. Винаги съм се опитвал да подхождам към брака си с любов, търпение и уважение.“

По-късно Файпърс твърди пред TMZ, че Ричардс му е изневерила по-рано тази година, след като открил подозрителни текстови съобщения на телефона ѝ.

Източник: people.com    
Дениз Ричардс Арън Файпърс домашно насилие съдебни показания ограничителна заповед развод
Последвайте ни
Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 23 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 8 минути

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

<p>Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа</p>

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 11 минути

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Свят Преди 34 минути

Мъжът заявил, че това е изкуство, генерирано от изкуствен интелект, както и че не е знаел, че е незаконно във Франция

Снимката е архивна

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

България Преди 40 минути

Делото влиза в Софийския районен съд след бързо приключило разследване

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Любопитно Преди 56 минути

Джона Хил отслабна толкова, че феновете едва го разпознават

Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

България Преди 58 минути

В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Свят Преди 1 час

Кучето заведе полицай до възрастната жена, лежаща на тротоара

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

България Преди 1 час

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

България Преди 1 час

Коалицията призова МВР и прокуратурата да огласят информацията за запалени камиони за боклук

НОИ разкрива: как да си вземете забавена пенсия до 6 месеца

НОИ разкрива: как да си вземете забавена пенсия до 6 месеца

България Преди 1 час

Къде да потърсим парите си

Снимката е архивна

На Витоша падна над половин метър сняг

България Преди 1 час

Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания, предупреждават от ПСС

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, според проучване</p>

Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна

Свят Преди 1 час

„Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 1 час

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

България Преди 1 час

Финансовият министър предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Ева Лонгория и дълбоко деколте: Очаквано добра комбинация (ВИДЕО)

Edna.bg

Джей Ло и Бен Афлек заедно на премиера: Тя е невероятна!

Edna.bg

Александър Димитров: Бях луд като играч, искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

Gong.bg

БФС заплаши клуб от efbet Лига, че може да му отнеме лиценза до дни

Gong.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg