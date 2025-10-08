„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

А ктрисата и звезда от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“ Дениз Ричардс даде емоционални показания срещу бившия си съпруг Арън Файпърс, когото обвини в многократни актове на насилие по време на брака им.

В понеделник, 6 октомври, двамата се явиха в съда на изслушване, свързано с временната ограничителна заповед, издадена срещу 54-годишната Ричардс през юли, както и с предаването на огнестрелните оръжия на Файпърс. Докато свидетелстваше, актрисата се разплака и сподели болезнени спомени от предполагаемото насилие, на което твърди, че е била подложена.

Denise Richards accuses ex Aaron Phypers of ‘crushing’ her head in harrowing abuse testimony https://t.co/HCoKD7ffGl pic.twitter.com/Vp44JtYfI3 — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

„Той често ме заплашваше, че ще ме хвърли през прозореца или от балкона на хотела“, каза Ричардс през сълзи. „Той почти ме е убил толкова много проклети пъти.“

Раздялата на 4 юли и първите сблъсъци

По думите ѝ, всичко е започнало на 4 юли, когато тя помолила 53-годишния Файпърс да напусне общия им дом.

„Той се ядоса и се приближи твърде много до мен“, сподели Ричардс. „Току-що се бях възстановила от лифтинг на лицето, все още имах шевове зад ушите и се чувствах изключително уязвима.“

„Той стоеше само на няколко сантиметра от лицето ми, хващаше ме за ръцете и крещеше, наричайки ме ‘изневеряваща ку*ва’, ‘ку*ка’ и ‘лъжлива жена’.“

Ричардс обясни, че се е чувствала уплашена и безпомощна, затова предложила на Файпърс да се премести в стария им дом, където по това време живеело семейството му. Същата вечер тя напуснала дома им и преспала на дивана в офиса си.

Нови обвинения: „Той свали шапката ми и отвори шевовете“

На следващия ден, 5 юли, Файпърс и баща му влезли в стаята, където тя спяла, и според думите ѝ я заплашили, че ще публикуват нейни голи снимки.

„Носех бейзболна шапка. Той я дръпна агресивно, което разкъса шевовете ми и причини силна болка“, разказа актрисата.

Тя твърди, че му е казала, че я е наранил, но той отрекъл: „Не съм те докосвал“ – и си тръгнал заедно с баща си.

След това, по думите на Ричардс, той я заплашил с думите: „Ще ти се случи нещо много опасно. Ще изчезнеш.“

Инциденти след ограничителната заповед

През септември, след като съдът издал временна ограничителна заповед срещу него, Файпърс отново се появил в дома ѝ, за да вземе лаптопа си. Ричардс твърди, че той поискал телефона ѝ, който тя скрила в шортите си.

„Хвана ме за двете ръце и ме бутна по стълбите“, разказа тя. По думите ѝ, Файпърс си тръгнал, вземайки лаптопа, чантата и кредитните ѝ карти.

Ричардс твърди, че насилието е продължило и по-рано – включително през април в хотел в Чикаго, където двамата били за ComicCon. Тогава спорът им избухнал заради съобщения с друг мъж.

„Той ме хвана, блъскаше ме, слагаше пръсти по лицето ми“, спомня си тя. „Казвах му: ‘Моля те, спри, нараняваш ме.’“

Месец по-късно, след седемчасова операция на гърдите и корема, Ричардс отседнала в хотел в Лос Анджелис. Докато спяла, Файпърс разглеждал телефона ѝ и открил съобщения с друг мъж.

„Събудих се и той беше изключително агресивен. Накара ме да седна на тоалетната, треперех с телефона в ръцете си. Крещеше: ‘Дай ми шибания си телефон!’“

По думите ѝ, тогава той я ударил, увреждайки дренажите след операцията. „Попитах го защо ме удари, а той каза: ‘Не съм те ударил. Имам нужда от твоя ши*ан телефон.’“

Ужасяващи подробности в съдебните документи

В съдебно досие от юли, получено от списание PEOPLE, Ричардс твърди, че Файпърс я е душил, шамаросвал и блъскал.

„Заплашвал е да ме убие, държал ме е с коляно в гърба, докато го молех да ме пусне, за да не ме убие“, се посочва в документа.

Тя добавя, че той често я заплашвал да ѝ „счупи челюстта“, след което плачел и обещавал да потърси помощ – обещания, които така и не изпълнил.

На 16 юли, 11 дни след като Файпърс подал молба за развод поради „непреодолими различия“, съдът издал временна ограничителна заповед в полза на актрисата.

Denise Richards Breaks Down on the Stand, Claims Ex Aaron Phypers 'Almost Killed Me So Many Damn Times' During Court Hearing https://t.co/D5gJCUWLtz — People (@people) October 6, 2025

Отговорът на Файпърс: „Никога не съм я малтретирал“

В подадена на 15 септември молба, Файпърс категорично отрича обвиненията и твърди, че именно Ричардс го е нападала и тормозила многократно. Той представил екранни снимки от телефона си, показващи десетки пропуснати обаждания от нея, дори след издаването на заповедта.

„Не съм я малтретирал и няма да го направя“, пише в документите. Според него тя му се е обаждала и писала „толкова често“, че това трябвало да се счита за тормоз.

На 8 септември съдът постанови Файпърс да стои на поне 90 метра от дома им. На Ричардс бе разрешено да влезе в имота, за да вземе личните си вещи и кучетата.

Съдът също нареди на Файпърс да върне лаптопа и телефона ѝ – устройства, които той отрича да притежава.

В изявление пред PEOPLE, направено малко след издаването на заповедта, Файпърс заяви: „Никога не съм малтретирал физически или емоционално Дениз – или когото и да било. Тези обвинения са напълно неверни и дълбоко нараняващи.“

Той добави: „Дениз и аз, както много двойки, преминахме през трудности, но всякакви предположения за насилие са категорично неверни. Винаги съм се опитвал да подхождам към брака си с любов, търпение и уважение.“

По-късно Файпърс твърди пред TMZ, че Ричардс му е изневерила по-рано тази година, след като открил подозрителни текстови съобщения на телефона ѝ.