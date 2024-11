„Кой е този!": Секси Дядо Коледа предизвиква вълнение преди празниците

О тминаха дните, когато Дядо Коледа беше стар, пухкав човек със снежнобяла брада и торба, пълна с дрънкалки и радост!

Настъпи ерата на „сексапила“ в Дядо Коледа!

В навечерието на тазгодишната Коледа американския магазин Target придаде на Дядо Коледа секси сезонен облик в поредица от нови закачливи празнични реклами, които неизменно карат зрителите да търсят охладители! В ролята се превъплъщава привлекателният мъжки модел Брент Бейли, като мускулестата сребърна лисица се е отказала от класическия костюм на Дядо Коледа в полза на плътно прилепнал червен пуловер с цип, панталони в цвят каки и черно-бели кожени ботуши, което е накарало зрителите да се захласнат по „красивия хубавец“ Дядо Коледа. Бейли се отказва от конвенционалния вид на Дядо Коледа и вместо бяла брада има солено-пиперлива брада и коса.

So, Target is portraying a gay Santa in its commercials now?🤔🤔🤔🤔- un freakin believable 🙄 pic.twitter.com/oPf30qtSaT — Bonita702🇺🇲🌻💐💋🌹🐕🐴🐈🎗🚔🚒🐸🦅✝️🦁 (@BonnieT702) November 26, 2024

В рекламите Бейли играе служител на Target, който се казва Крис Крингъл, известен още като „Крис К“. Първата от поредица от девет планирани реклами беше представена наскоро.

Озаглавена „Роден да бъде Крис“, първата 30-секундна реклама показва 41-годишния актьор със сребриста коса, който шофира червен Ford Bronco, с регистрационна табела „Sleigh“ на гърба. След това се вижда как той излиза от колата пред заснежен Target, а на заден план звучи „Born to Be Wild“ на Steppenwolf.

В описанието на рекламата в YouTube Target пише: „Запознайте се с Крис, нашия най-нов член на екипа на Target. Той обича празниците също толкова, колкото и всеки друг човек. Всъщност, много повече от всеки друг. Всъщност много повече от всички, които познаваме. Всъщност, повече от всички, които познаваме. Но хей, това не е важно. Важното е този лъскав червен Бронко и перфектно поддържаната брада.“

Why does the new Target Santa look like he follows a carnivore diet and has strong opinions about illegal immigration? pic.twitter.com/z1Hhasg9Py — MC Gorelliphant (@DrGoldTooth) November 27, 2024

Празничната реклама, която Бейли публикува в Инстаграм, остави феновете хипнотизирани от цялостната му „привлекателност“.

В друга реклама, която е събрала над 5 милиона гледания, озаглавена „Той е секси, но тези оферти за пуйки на Target са още по-секси“, Крис К. общува с клиентка, която е впечатлена от офертата на марката за пуйки за Деня на благодарността на цена от 79 цента за килограм. „Нека предположа, че и вие не вярвате в Дядо Коледа, нали? Тези оферти за пуйки са истинските оферти“, казва версията на Дядо Коледа на Брент Бейли. В отговор купувачката казва на приятелката си Сара по телефона: „Това беше Дядо Коледа и той е като странно секси“. В третия клип секси Дядо Коледа се вижда как бицепсът му се извива на малко дърво, докато се движи из магазина на Target.

Х-факторът на „секси“ Дядо Коледа:

US department store Target has given Santa a sexy makeover for their new holiday campaign.



READ MORE: https://t.co/ln3LOGsYJz pic.twitter.com/pqQxEzPMOr — The Project (@theprojecttv) November 28, 2024

В социалните медии зрителите признаха, че са „привлечени“ от това пикантно превъплъщение на Дядо Коледа, аплодираха избора на Target за кастинг и молеха да бъдат „в списъка на хубавите“ тази година.

Един човек написа: „Target има най-секси Дядо Коледа, който някога съм виждал в тези реклами“. Друг се пошегува: „Да бъда привлечен от Дядо Коледа на Target не беше нещо, което очаквах“. Друг човек призна, че се е влюбил в новия Дядо Коледа, като каза: „Обичам тази реклама, а и бонбоните за очите“.

Well well this is a twist ... the new Target Santa Claus. A hot white male. At the rate they were going I figured the next step would be a DEI brown woman pretending to be a male Santa Claus pic.twitter.com/TR5QqMOo8V — Coco (@CocoReimagined) November 29, 2024

Някой в интернет дори попита: „Къде правят снимки с ТОЗИ Дядо Коледа? Бих искал да имам такива.“, а друг похвали идеята зад рекламата, казвайки: “Който и да отговаря за нашия маркетинг, заслужава повишение.“ Друг пък се провикна: „Нищо чудно, че детето хвана мама да целува Дядо Коледа.“

Някои хора обаче не се радваха на този шум, както изглеждаше. Един от тях попита: „Отърваха се от дисплеите на прайда, смениха „Честит празник“ с „Весела Коледа“ и имат нов Мага Чад Дядо Коледа - Target ли се разбуди?“ Друг написа: „Определено правилният избор за Дядо Коледа, но все пак няма да пазарувам там. Отдавна ги зарязах.“

