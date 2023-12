„Днешният празник се превърна в чудовищно нещастие“: Загина алпинист, облечен като Дядо Коледа

М ъж, преоблечен като Дядо Коледа загина трагично, след като пада от 24-етажна сграда в Челябинск, западна Русия, пред погледа на деца.

Видео разкрива ужасяващия момент, разкрива Daily Mail.

Кадри показват как професионалният катерач се опитва да се спусне с въжета надолу по сградата, за да посрещне децата, които го чакат отдолу. Той обаче губи равновесие.

Облеченият в червено Дядо Коледа е бил опитен катерач, но се смята, че той е объркал предпазните си въжета, което е довело до ужасяващото падане.

Той се е приземил върху заснежена конструкция един етаж над нивото на земята, което означава, че децата не са видели трупа му.

Зрителите първоначално смятали, че падането е част от атракцията. Те не разбрали веднага, че са станали свидетели на голяма трагедия.

Сред наблюдаващите са били съпругата на мъжа и малкото му дете, сочат докладите. „Синът ми нищо не разбра. Други разбраха и си тръгнаха в истерия. Всички родители, естествено, са в шок”, разказва един от очевидците.

„Всички се забавляваха и никой дори не можеше да си помисли, че това ще се случи. До последния момент си мислех, че е някакъв манекен, че е майтап”, посочва друг очевидец.

Компанията, организирала събитието, се е извинила за инцидента. Оттам са посочили, че алпинистът е „опитен специалист“.

