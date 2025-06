Сара Джесика Паркър разкри коя е най-болезнената страна на славата

С ара Джесика Паркър призна, че не е била подготвена за публичните коментари относно външния ѝ вид, когато сериалът „Сексът и градът“ дебютира през 1998 г.

„Наистина беше неприятно в моменти, когато хората имаха мнение — не за работата ми“, сподели 60-годишната актриса в подкаста Call Her Daddy с водещата Алекс Купър в сряда.

Макар че понякога е била разочарована от „неразбирането“ на персонажа ѝ Кари Брадшоу от страна на зрителите, Паркър споделя, че именно личните нападки са я наранили най-силно.

„По онова време си мислех, че съм доста уверен човек“, обяснява тя. „Но увереността наистина се поставя под въпрос, когато започнат да те разчленяват — така се усещаш, когато те разкъсват образно.“

Въпреки болката, която това ѝ е причинило, тя казва на Купър: „Знам, че ти също го разбираш — ние сме по-уязвими към такива преживявания, но не всички се справяме с тях веднага.“

Когато 30-годишната Купър ѝ възразява: „Това не означава, че не боли“, Паркър се съгласява и добавя: „До този момент никой не говореше за мен... Просто вършех работата си.“

Попитана директно за някои от „по-трудните коментари“, които е чувала, звездата от Hocus Pocus отговаря: „Мисля, че най-трудно бяха обсъжданията на външността ми — неща, които не можех да променя и не бих променила. Никога дори не съм ги обмисляла. Чувах изказвания от типа: ‘Какво? Хората наистина казват това?’“

За Паркър „бърборенето“ относно лицето и тялото ѝ „не звучеше като истински разговор“.

„Не можех да си представя, че някой ще седне срещу мен и ще каже: ‘Наистина си непривлекателна’“, споделя тя. „А аз да отговоря: ‘Уау. Първо — това е болезнено за чуване, но второ — защо си толкова ядосан? Защо смяташ, че е нужно да го кажеш? Защо коментираш изобщо?’“

Майката на три деца, омъжена за актьора Матю Бродерик от 1997 г., си спомня особено болезнен момент, когато „едно списание написа нещо наистина гадно“ за външния ѝ вид.

„Беше като ритник в гумените части“, признава тя. „Просто се запитах: ‘Защо това е проблем? Защо си струва времето ти? И защо сякаш изпитваш удоволствие, че го казваш?’“

Паркър признава, че този коментар — който умишлено не цитира — я е разплакал, защото е звучал „толкова насочено и злобно“.

Тя вярва, че това е „единственият път“, в който е плакала заради негативни коментари по външността си.

Носителката на награда „Еми“ отбелязва също, че социалните мрежи са променили из основи начина, по който хората изразяват мнението си публично, и се запитва дали онези, които я критикуват, „биха ѝ го казали в очите“.