Сам Алтман на 40: Пътят от тийнейджър хакер до изпълнителен директор на OpenAI

С ам Алтман, изпълнителният директор на OpenAI, навърши 40 години на 22 април.

Кариерата му следва познатата траектория на Силициевата долина: талантлив млад програмист, напуснал колежа, за да основе стартъп. Но истинската му популярност идва, когато трансформира OpenAI – от непозната нестопанска организация в технологичен гигант, оценяван на над 300 милиарда долара.

В епохата на ChatGPT Алтман не просто създава продукти – той оформя самите параметри на бъдещето ни.

Ето един поглед назад към моментите, които извеждат Сам Алтман от тийнейджър хакер до една от най-влиятелните фигури в съвременните технологии:

След като напуска Станфорд във втората си година, Алтман основава първата си компания – Loopt, приложение за споделяне на местоположение, което позволява на потребителите да информират приятели къде се намират. Loopt е сред първите стартъпи, финансирани от току-що създадения Y Combinator (YC). През 2011 г. се присъединява към екипа му като партньор на непълно работно време.

Въпреки сключени сделки с оператори като Sprint през 2012 г., приложението не успява да привлече широка потребителска база. Същата година Loopt е придобито от Green Dot Corporation за 43 милиона долара. Алтман използва момента, за да премине към инвестиции, като съосновава фирмата Hydrazine Capital заедно с брат си, Макс Алтман.

През 2014 г. съоснователите на YC – Пол Греъм и Джесика Ливингстън – избират Алтман за наследник на Греъм като президент на YC и затвърждава позицията ѝ на водеща световна платформа за стартиращи компании.

През 2015 г. Алтман съосновава OpenAI заедно с Илон Мъск – тогава приятел и съмишленик, днес по-скоро съперник. Организацията стартира с обещано финансиране от 1 милиард долара от Алтман, Мъск, Питър Тийл, Amazon Web Services и други.

Първоначално Алтман и Мъск съвместно председателстват организацията. Но през 2018 г. Мъск напуска, след като Алтман отказва предложението му да поеме пълния контрол над компанията. Напускането му – и загубата на неговото финансиране – поставят OpenAI в деликатна ситуация.

В отговор, през 2019 г. OpenAI създава дъщерна компания с ограничена печалба, чрез която да финансира изследванията си, като контролът остава в ръцете на нестопански борд.

Същата година новото търговско звено си осигурява ключово партньорство с Microsoft, която предоставя облачните услуги чрез Azure и започва да интегрира моделите на OpenAI в своите продукти. Алтман напуска поста си в Y Combinator, за да се посвети изцяло на OpenAI. По време на неговия петгодишен мандат, YC подпомага създаването на почти 1900 компании, включително Airbnb, DoorDash, Instacart, Reddit и Twitch.

Пускането на ChatGPT през ноември 2022 г. бележи повратна точка, която изстрелва изкуствения интелект в масовото съзнание. Способността на чатбота да генерира бързи, последователни и често изненадващо човешки отговори завладява потребителите. Над един милион души се регистрират в рамките на дни, а ChatGPT бързо се превръща в световно разпознаваемо име.

Славата обаче носи и предизвикателства. През ноември 2023 г. бордът на OpenAI внезапно уволнява Алтман, позовавайки се на липса на откровеност в комуникацията му. Това предизвиква незабавна реакция – служителите заплашват с напускане, Microsoft предлага работа на Алтман, а членът на борда Иля Суцкевер публично се разграничава от решението. В рамките на пет дни бордът е преструктуриран, а Алтман е възстановен като главен изпълнителен директор.

По-малко от месец по-късно, списание Time го обявява за „Главен директор на годината“, наричайки го „един от най-влиятелните и уважавани лидери в света – публичното лице и водещ пророк на технологичната революция“.

