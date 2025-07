Колко високи са звездите? Вижте ръста на 20 известни личности

З абавно е да откриете, че сте подени в един ден с любимата си знаменитост, но замисляли ли сте се някога дали сте по-високи или по-ниски от нея?

Камерата, ъгълът на заснемане и визуалните ефекти могат драстично да променят възприятието ни за ръста на хората на екрана. Високите токчета добавят немалко сантиметри – попитайте Лейди Гага, която е прочута с обувките си на 25-сантиметрова платформа. Дори шарките по дрехите могат да създадат визуална илюзия за по-голям ръст.

