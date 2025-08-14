Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Р иана се е превърнала в емблема на стилната бременна жена - дори и когато излиза по задачи. Едно от любимите съчетания на суперзвездата е комбинацията на достъпна и висша мода.

Бременната певица беше заснета във вторник, 12 август, в Бевърли Хилс, с розов суичър от собствената си марка Savage X Fenty за $75 и с впечатляваща колекция от бижута на стойност $150 000.

Огърлицата ѝ от рубини и диаманти Marie Lichtenberg струва внушителните $40 200.Тя добави висулка Renato Cipullo „R“ за $7950 — вероятно символ на някой от членовете на семейството ѝ, включително партньора ѝ A$AP Rocky или двамата им сина, RZA и Райът. А може би и третото дете, което очакват, също ще носи име започващо с „Р“.

На китката си Риана носеше часовник Audemars Piguet Royal Oak на стойност от $100 000 с розов циферблат, който перфектно пасваше на суитчъра ѝ.

37-годишната певица завърши визията с дънки с ниска талия, слънчеви очила Ray-Ban за $900, от колекция на A$AP Rocky и класически ботуши Timberland за $170.

Риана продължава да вдига летвата като опре до мода за бременни жени. Тя често съчетава достъпни дрехи от своята линия Savage X Fenty с луксозни дизайнерски находки.

Любовта към модата е семейна черта -A$AP Rocky има сътрудничество с Ray-Ban, но и създава собствена модна линия. Риана дори доведе двегодишния Райът, за да подкрепи рапъра на ревюто му „Fashion Killa“ по време на Седмицата на модата в Париж по-рано това лято, като седяха на първия ред.