Памела Андерсън за пропускането на "Оскар"- ите, захвърлянето на грима и "невинността" на "Спасители на плажа"

Е мблематичната актриса Памела Андерсън е имала дълга кариера, а нейните възходи и падения винаги са в светлината на прожекторите. Това вероятно обяснява защо тя е толкова спокойна, когато пропуска номинацията за "Оскар" за ролята си в The Last Showgirl.

„Победата е работата“, каза канадската актриса пред BBC News. „Не можеше да ми кажеш, че ще бъда тук преди десетилетие, така че това е много вълнуващо за мен.“

На 57 години Андерсън успя да спечели номинации за наградите Златен глобус и Гилдията на актьорите за участието си във филма на Джиа Копола, в който играе танцьорка от Лас Вегас. Но тя не участва в надпреварата за наградите на Академията, които ще се проведат тази неделя в Лос Анджелис.

„Просто желая успех на всички“, каза тя. „Мисля, че всеки актьор осъзнава, че всичко това е свързано с още един шанс да можеш да изпълняваш и да споделиш таланта си със света.“

Памела Андерсън стана известна с ролята си в телевизионния сериал "Спасители на плажа" от 1990 г. , който бързо се превърна в най-гледаното телевизионно шоу в света по това време и е ролята, с която тя е най-известна и до днес.

Въпреки това, през трите десетилетия, откакто тя за първи път тича по калифорнийските плажове, фенове и критици се запознаха с различни аспекти от живота й, включително снимки на корицата на Playboy, изтекъл секс запис и множество бракове.

През 2022 г. сериалът на Hulu Pam & Tommy разказа историята за това как секс записът на Андерсън и вече бившия й съпруг Томи Лий бе открадната и незаконно разпространена в средата на 90-те години.

По-късно Андерсън разкритикува сериала в интервю за Variety, описвайки го като „шокиращ“ и призовавайки хората, които стоят зад него, да й се извинят.

В момента тя участва в нов филм, в който една от главните теми е за втория шанс. В The Last Showgirl, главната героиня Шели, изигравана от Андерсън, трябва да планира бъдещето си, след като шоуто й внезапно приключи. Много критици направиха паралели със собствения живот на Андерсън в светлината на прожекторите, и тя не оспорва това.

„Мисля, че това ме привлече към проекта, че беше толкова свързано на толкова много нива“, каза Андерсън за филма. Тя добави, че централната му тема – да се бориш да развиеш и продължиш кариерата си като жена в средната възраст – е нещо, с което са се сблъсквали „много поколения жени“.

Във филма Шели има обтегнати отношения с дъщеря си Хана. Кариерата на Шели като изпълнителка означава, че тя често работи до късно, което я кара да пропуска важни моменти.

Това също е нещо, с което Андерсън казва, че може да се свърже на емоционално ниво. Тя има двама сина, Брандън Томас (28) и Дилън Джагър (27), с бившия си съпруг, барабаниста на Mötley Crüe, Томи Лий.

„Мисля, че за всички работещи майки няма правилен начин да бъдеш родител, като същевременно следваш мечтите си и преследваш кариерата си“, каза тя. „И беше интересна роля да играя с всичките й несъвършенства, егоизъм и безкористност. И това бяха много слоеве и нюанси на героя, с които наистина можех да се свържа.“

The Last Showgirl получи смесени отзиви от критиците, въпреки че повечето похвалиха изпълнението на Андерсън. New York Times го нарече „чувствителен и примамлив“ и описа Андерсън като „ослепителен“. Но Guardian го награди само с една звезда, наричайки го „голямо разочарование“. Мнозина също описват ролята като „завръщането“ на Андерсън. Тя не отхвърля термина, но казва, че предпочита да го разглежда като „нова глава“.

