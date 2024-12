Червеният бански на Памела Андерсън от „Спасители на плажа“ ще бъде показан в Лондон

И звестният червен бански костюм на Памела Андерсън от „Спасители на плажа“ ще бъде изложен в Лондон.

Актрисата се прослави през 90-те години на миналия век с участието си в сериала, известен с многобройните си забавени кадри и сцени по плажовете на Малибу.

Банският костюм ще бъде показан на изложбата Splash! A Century of Swimming and Style, която ще бъде открита през март.

Pamela Anderson's iconic Baywatch swimsuit to go on display in London



