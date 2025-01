Памела Андерсън позира с ултракъса пола за ELLE (СНИМКИ)

А мериканската актриса и модел Памела Андерсън се снима в разголен образ за модното списание Elle. Съответните снимки се появиха на сайта на лъскавото издание.

Pamela Anderson graces the cover of ELLE. 📸: Adrienne Raquel pic.twitter.com/3O19CFdkLe

57-годишната звезда от "Спасители на плажа" участва във фотосесия в кариран костюм на луксозната марка Alexander McQueen, състоящ се от блейзър и ултракъса пола. Освен това тя позира пред камерата в чорапогащник, риза и вратовръзка от колекцията на същата марка.

yes pamela anderson for ELLE magazine pic.twitter.com/jeYcjJv8nO

Визията ѝ беше завършена с лачени обувки на Christian Louboutin с остри връхчета и масивни диамантени пръстени.

Можете да видите, че Андерсън реши да не се отказва от грима в тези снимки. Стилистите от своя страна оформиха косата ѝ в прическа с обемни къдрици.

Behind the scenes of Pamela Anderson’s January 2025 American Elle cover pic.twitter.com/lS4h1xUbB6