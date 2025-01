Памела Андерсън проговори за обтегнатите отношения с Томи Лий

П амела Андерсън се радва на „Оскар“ за ролята си във филма „Last Showgirl“, но зад кулисите казва, че отношенията ѝ с бившия ѝ съпруг Томи Лий са се обтегнали.

57-годишната Андерсън говори пред Анди Коен в предаването му „Радио Анди“ по SiriuxSM в епизода, излъчен в четвъртък, 9 януари. Според актрисата тя и Лий, които се разведоха през 1998 г. след тригодишен брак, „напоследък не общуват“.

In the future, Pamela Anderson hopes to have a "better" relationship with her ex-husband Tommy Lee. She said they don't talk as much as they used to, but she thinks everything will work out in the end. She also mentioned that her younger son is engaged. pic.twitter.com/GFWIE3YBP4