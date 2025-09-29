Bad Bunny ще изнесе шоуто на полувремето на "Супербоул"

Bad Bunny ще се качи на сцената.

Пуерториканската регетон и хип-хоп суперзвезда ще бъде изпълнителят на полувремето на "Супербоул" 2026, който ще се проведе на стадион „Левис“ в Сан Франциско. Новината беше обявена от NFL по време на мача „Sunday Night Football“ между Грийн Бей Пакърс и Далас Каубойс.

Той поема щафетата от Кендрик Ламар, който беше хедлайнер на шоуто миналата година. Bad Bunny, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, е най-стриймваният изпълнител в света и трикратен носител на наградата „Грами“.

Bad Bunny revealed as Super Bowl 2026 halftime performer https://t.co/eejtBklYhe pic.twitter.com/URUJLlMJ7H — New York Post (@nypost) September 29, 2025

„Това, което чувствам, надхвърля мен самия“, каза Бъни в изявление. „Това е за тези, които бяха преди мен и изминаха безброй ярдове, за да мога аз да вляза и да отбележа тъчдаун... това е за моя народ, моята култура и нашата история.“

Изпълнителят потвърди новината и в социалните мрежи, като я съпроводи с видео, на чийто фон звучеше песента му „Callaita“.

„Кралят на латино трапа“ вече има опит на сцената на "Супербоул" – през 2020 г. той се появи като специален гост в шоуто на Шакира и Дженифър Лопес на стадион „Хард Рок“ в Маями.

31-годишният Бъни наскоро приключи своята 31-дневна резиденция в „Ел Чоли“ в Сан Хуан, Пуерто Рико.

Финалното му представление, озаглавено „Una Más“, се превърна в най-гледаното предаване на живо в Amazon Music досега. По-голямата част от неговите текстове са на испански, което го прави любопитен и смел избор за шоуто на "Супербоул".

По-рано този месец той разкри, че няма да включи концерти в Съединените щати в предстоящото си турне през 2025–26 г. Причината е притеснения, че Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) „може да дебне“ около негови събития.

"This is for my people, my culture, and our history," Puerto Rican superstar Bad Bunny says in an NFL statement revealing him as the headliner. https://t.co/VfxF3BT8vI — CNN (@CNN) September 29, 2025

„Латиноамериканците и пуерториканците в САЩ също можеха да пътуват [до Пуерто Рико] или до която и да е точка на света“, каза Бъни пред списание ID. „Имаше въпросът, че шибаната ICE може да е отвън. И това е нещо, за което говорихме и бяхме много загрижени.“

Той допълни, че една от причините САЩ да не бъдат част от турнето е политическият статут на Пуерто Рико.

„Имаше много причини, поради които не се появих в САЩ, и нито една от тях не беше от омраза – свирил съм там много пъти“, поясни той.

„Всички [представления] бяха успешни. Всички бяха великолепни. Радвах се да се свържа с латиноамериканците, които живеят в САЩ. Но по-специално, за резиденция тук, в Пуерто Рико, когато сме неинкорпорирана територия на САЩ... Хора от Щатите можеха да дойдат тук, за да видят представлението.“

"Супербоул" ще се играе на 8 февруари 2026 г.