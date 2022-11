Растенията учат потомството си да оцелява в климатичните промени

М оже ли едно растение да помни? Нов анализ показва, че растенията могат да предават съвети за адаптиране към климата на своето потомство.

Климатичната криза променя природните местообитания по целия свят - от опустошителни наводнения до повишаване на температурите. За да оцелеят, много растения са принудени бързо да се адаптират, сочи ново изследване, публикувано в списание "Trends in Plant Science", предава БГНЕС.

Plants use their epigenetic memories to adapt to climate change

Animals can adapt quickly to survive adverse environmental conditions. Evidence is mounting to show that plants can, too. A paper publishing in the journal Trends in Plant Science...https://t.co/HJslh7cZXR pic.twitter.com/RXxF3urpkq