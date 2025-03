Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро отправиха неочаквана покана към Васил Василев - Зуека в “Като две капки вода”

Н еочаквана покана към Васил Василев - Зуека отправиха любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро в трета вечер на 13-ия сезон на “Като две капки вода”. Те предложиха на Зуека да се върне от Испания, за да води заедно с тях историческия финал на стадион “Васил Левски“ на 18-и май. Дали обаче той ще приеме, засега остава загадка, както за зрителите, така и за екипа на шоуто.

А вечерта беше победна за Вениамин. Той се класира на първо място с общите точки от зрителски вот в NOVA PLAY, журито, менторите и самите участници. Певецът направи истински фурор в образа на колумбийската сензация Шакира, а изпълнението му на “Whenever" изправи всички на крака. “Това беше един от най-органичните образи на участник в шоуто, който имитира противоположния пол. Всичко, което направи с танците, пеенето, тембъра - изключителна имитация”, сподели Хилда Казасян.

Безкомпромисни имитации, сензационни изпълнения, много аплодисменти и откровени емоции завладяха ефира и тази неделя и направиха задачата на журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки още по-сложна. Една неочаквана рокада в журито изненада зрителите на NOVA. След една от имитациите на стола на Фънки седна Борислав Захариев - Боби Турбото, с което обяви следващия си гост в Капките Podcast. Този понеделник в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube зрителите ще могат да видят именно Фънки в един разговор без филтър и с истории, които споделя за първи път пред камера.

Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро представиха първи на сцената Вениамин, който се сблъска и с първия си женски образ. Неговото изпълнение като колумбийската дива Шакира беше забележително и се превърна в любимеца на вечерта. След него огромния си певчески диапазон показа Михаела Филева като носителката на две награди “Оскар” за песен - Селин Дион. Тя също изправи залата на крака след изпълнението на “I Surrender”. Дивна слезе от асансьора като най-продавания рапър в историята - Еминем, и събра комплименти от журито за начина, по който се справи със сложната задача. За втора поредна неделя Иван излезе под прожекторите като огнена блондинка.

Този път телевизионният водещ бе с оскъдния сценичен костюм на нашумялата световна звезда - Сабрина Карпентър и представи една от най-слушаните песни за 2024 - “Espresso”. Актрисата Александра Лашкова впечатли публиката като непрежалимата шотландска певица Шиниъд О’Конър с една от най-нежните балади на всички времена - “Nothing Compares To You”. Временните водачи в класирането Димитър и Христо превърнаха “Като две капки вода” в малък италиански празник в образите на Франко и Анжела от култовата италианска група Ricci è Poveri и хита им “Mamma Maria”. Роксана запя като един от най-разпознаваемите британски гласове - този на певицата Бони Тейлър и иконичното заглавие “Holding Out for a Hero”.

След нея Николаос Цитиридис взриви публиката в студиото като легендарната Шер. Комедиантът обра овациите и с втория си женски образ и една от най-слушаните песни на всички времена - “If I Can Turn Back Time”. Последен от асансьора слезе Звезди Керемедчиев, облечен в носията на великата Валя Балканска. Той докосна с емоционално изпълнение на българската музикална творба, летяла в Космоса - “Излел е Делю Хайдутин”.

Следващата неделя зрителите ще видят нови девет образа, които ще представят звездните участници. Бутонът на късмета отреди дуетът Димитър и Христо да бъдат Джордж Майкъл и Елтън Джон, Дивна да изпълни песен на Уитни Хюстън, Михаела Филева да имитира Катрин Зита Джоунс, Роксана да се превъплъти в Данчо Караджов, Звезди да се преоблече като Теди Суимс, Цитиридис да влезе в света на Папи Ханс, Иван да танцува и пее като Франк Синатра, Александра Лашкова да бъде Преслава, а победителят Вениамин да имитира Емил Димитров. Как ще се справят с новите роли и кой ще грабне победата в следващия епизод на шоуто? – разберете следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA.

От тази година зрителите вече гласуват онлайн за своите любимци чрез безплатното приложение NOVA PLAY. То може да бъде изтеглено от AppStore или GooglePlay, като във всяко шоу всеки зрител има възможност да пусне един глас, с който да подкрепи само за един участник.

