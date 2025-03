Пускат сладолед с вкус на... майчина кърма

Н ов сладолед ще се появи на пазара в САЩ. Популярна бебешка марка обяви, че ще пусне новия сладолед след девет месеца, колкото трае и една нормална бременност, пише списание PEOPLE.

„Сладоледът ще бъде перфектно представяне на сладката, кремообразна, богата на хранителни вещества кърма, която всички сме искали да опитаме, но се страхуваме да си поискаме,

и ще включва някои от същите хранителни вещества, включително мазнини (Омега-3 гориво за мозъка!), въглехидрати (повишаваща енергията лактоза), важни витамини (желязо, калций, витамин B и D и цинк), плюс много H2O за хидратация“, казват създателите на новото лятно изкушение.

Представител на марката потвърди, че новият сладолед не е първоаприлска шега, добавяйки, че създателите очакват „силно търсене“ на продукта и смята, че хората ще бъдат „заинтригувани и развълнувани“ да опитат новия вкус.

Няколко знаменитости по-рано споделиха, че са опитвали кърма,

като Броуди Дженър призна, че е слагал от кърмата на годеницата си Тиа Бланко в сутрешните си кафета, след като приветстваха дъщеря си Хъни на бял свят през юли 2023 г.

Is it healthy to drink breast milk? Kourtney Kardashian thinks so!



Kourt's holistic and wellness kick is in full swing and this time she's drinking her breast milk to avoid getting sick. #DishFam, would you drink human breast milk as part of your wellness routine? pic.twitter.com/vJmLQftNis