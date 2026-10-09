„Пръстите му се виждат!“ - Александър Скарсгард провокира на премиерата на „Wicker“

А лександър Скарсгард е добре известен със своята модна смелост, а промоционалното му турне за новия филм започва с истински гръм, пише Page Six.

50-годишният актьор се появи на червения килим на премиерата на „Wicker“ в рамките на Лондонския филмов фестивал BFI, облечен в привличащ вниманието златен костюм на Saint Laurent и с доста необичайни обувки.

В допълнение към позлатеното си облекло той носеше прозрачни пластмасови обувки на същия бранд. За разлика от него, колежките му Елизабет Дебики и Оливия Колман заложиха на класически черни тоалети за прожекцията.

Alexander Skarsgård's freaky footwear at 'Wicker' premiere divides fans https://t.co/72CjYoOIiA https://t.co/EHBDgzpzMw — California Post (@californiapost) October 8, 2026

Докато костюмът му без риза сам по себе си би бил акцент на всеки червен килим, именно напълно прозрачните обувки от PVC материя разделиха феновете.

Ексцентричният модел за първи път привлече вниманието, когато дебютира на дефилето през юни, а Скарсгард стана първият мъж, който дръзна да покаже пръстите на краката си с този дизайн.

Реакциите в мрежата не закъсняха. Някои хвалеха холивудската звезда за неговата смелост, докато други поставиха под въпрос избора му.

„Той може да облече каквото си поиска“, написа един фен, а друг заяви: „Всичко му отива.“

Имаше обаче и доста критични коментари: „Отключихме нова глупост.“ Риалити звездата Пейдж ДеСорбо също не остана очарована: „Трябва да поставим граница някъде.“

Повечето потребители се съгласиха, че актьорът просто търси силна реакция, независимо дали е позитивна или негативна. „Алекс обича да провокира“, отбеляза един от тях, а друг добави: „Кълна се, че се шегува с нас. Би облякъл абсолютно всичко.“

Alexander Skarsgård wears Saint Laurent clear shoes at the ‘WICKER’ screening during the 70th BFI London Film Festival. 📷 https://t.co/5hx4V0qLls — Film Crave (@_filmcrave) October 8, 2026

Това далеч не е първият авангарден избор на Скарсгард. За ролята си във филма „Pillion“ той се появи в разнообразни провокативни тоалети, включително кожени панталони, къси панталонки и прозрачни топове с пайети. А през 2025 г. той бе сред холивудските актьори, които наложиха друг дръзки модел на Saint Laurent - кожени ботуши над коляното.

Звездата от „Истинска кръв“ изглеждаше съвсем спокойно в хладното лондонско време, малко след като посланикът на бранда Конър Стори дефилира с подобни винилови ботуши в най-горещия ден в историята на Париж. Въпреки това феновете изразиха загриженост относно евентуалното натрупване на влага и конденз в прозрачните обувки.

„При тази жега пластмасата така щеше да се изпоти, че дори нямаше да ми се виждат пръстите“, пошегува се потребител в мрежата, а друг добави: „Тези обувки сигурно миришат ужасно от комбинацията между пластмаса и пот.“

Във филма „Wicker“, който излиза по кината на 23 октомври, Скарсгард играе ролята на магически мъж, изработен от ракита, който оживява и се жени за самотна рибарка (в ролята Оливия Колман).