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„Пръстите му се виждат!“ - Александър Скарсгард провокира на премиерата на „Wicker“

Шведският актьор Александър Скарсгард отново провокира модните критици. На премиерата на новия си филм „Wicker“ той се появи с прозрачни пластмасови обувки и златен костюм без риза, което предизвика бурни реакции и разделени мнения сред феновете

9 октомври 2026, 11:15
„Пръстите му се виждат!“ - Александър Скарсгард провокира на премиерата на „Wicker“
Александър Скарсгард   
Източник: Getty

А лександър Скарсгард е добре известен със своята модна смелост, а промоционалното му турне за новия филм започва с истински гръм, пише Page Six.

50-годишният актьор се появи на червения килим на премиерата на „Wicker“ в рамките на Лондонския филмов фестивал BFI, облечен в привличащ вниманието златен костюм на Saint Laurent и с доста необичайни обувки.

В допълнение към позлатеното си облекло той носеше прозрачни пластмасови обувки на същия бранд. За разлика от него, колежките му Елизабет Дебики и Оливия Колман заложиха на класически черни тоалети за прожекцията.

Докато костюмът му без риза сам по себе си би бил акцент на всеки червен килим, именно напълно прозрачните обувки от PVC материя разделиха феновете.

Ексцентричният модел за първи път привлече вниманието, когато дебютира на дефилето през юни, а Скарсгард стана първият мъж, който дръзна да покаже пръстите на краката си с този дизайн.

Реакциите в мрежата не закъсняха. Някои хвалеха холивудската звезда за неговата смелост, докато други поставиха под въпрос избора му.

„Той може да облече каквото си поиска“, написа един фен, а друг заяви: „Всичко му отива.“

Имаше обаче и доста критични коментари: „Отключихме нова глупост.“ Риалити звездата Пейдж ДеСорбо също не остана очарована: „Трябва да поставим граница някъде.“

Повечето потребители се съгласиха, че актьорът просто търси силна реакция, независимо дали е позитивна или негативна. „Алекс обича да провокира“, отбеляза един от тях, а друг добави: „Кълна се, че се шегува с нас. Би облякъл абсолютно всичко.“

Това далеч не е първият авангарден избор на Скарсгард. За ролята си във филма „Pillion“ той се появи в разнообразни провокативни тоалети, включително кожени панталони, къси панталонки и прозрачни топове с пайети. А през 2025 г. той бе сред холивудските актьори, които наложиха друг дръзки модел на Saint Laurent - кожени ботуши над коляното.

Звездата от „Истинска кръв“ изглеждаше съвсем спокойно в хладното лондонско време, малко след като посланикът на бранда Конър Стори дефилира с подобни винилови ботуши в най-горещия ден в историята на Париж. Въпреки това феновете изразиха загриженост относно евентуалното натрупване на влага и конденз в прозрачните обувки.

„При тази жега пластмасата така щеше да се изпоти, че дори нямаше да ми се виждат пръстите“, пошегува се потребител в мрежата, а друг добави: „Тези обувки сигурно миришат ужасно от комбинацията между пластмаса и пот.“

Във филма „Wicker“, който излиза по кината на 23 октомври, Скарсгард играе ролята на магически мъж, изработен от ракита, който оживява и се жени за самотна рибарка (в ролята Оливия Колман).

Александър Скарсгард Прозрачни обувки Wicker Saint Laurent Червен килим Лондонски филмов фестивал Модна смелост
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