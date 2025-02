„Часовникът на смъртта“, задвижван от изкуствен интелект, предсказва кога ще умрете

"Часовникът на смъртта", задвижван от изкуствен интелект, може да предскаже начина и възрастта, на която ще умрете.

"Часовникът на смъртта" твърди, че използва изкуствен интелект, за да анализира възрастта, теглото, пола, навиците за пушене и пиене, индекса на телесната маса (ИТМ), физическата форма, диетата и страната на пребиваване, за да предскаже датата на смъртта ви с точност до часове, минути и секунди от предложената дата.

Калкулаторът също така пита потребителите за общите им „възгледи“ за живота.

Наред с определянето на предполагаемата причина за смъртта на потребителите, те могат да анализират и как прогнозираната от тях продължителност на живота се сравнява с тази на хората с подобен ИТМ и същия пол.

"Часовникът на смъртта" включва предупреждение, че калкулаторът „няма вероятност да предскаже действителната дата на смъртта ви“ и „трябва да се използва само за забавление“.

Според статистическата страница на уебсайта са проведени над 63,8 милиона „теста за смърт“, като над 64% от тях са потребители мъже.

