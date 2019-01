В Лос Анджелис раздадоха наградите на Гилдията на филмовите актьори. Големият победител на 25-та церемония по награждаването на тази асоциация е Рами Малек.

Той спечели статуетката за най-добър актьор за превъплъщението си във Фреди Меркюри във филма "Бохемска рапсодия".

"Бохемска рапсодия" – стандартен филм за изключителен човек

Рами Малек Източник: Getty Images

На 24 февруари Малек ще се бори и за престижната награда "Оскар". Той е номиниран в същата категория заедно с Крисчън Бейл, Брадли Купър, Уилям Дефо и Виго Мортенсен.

Нощта беше специална и за Глен Клоуз, която спечели приза за най-добра актриса за филма "Съпругата". 71-годишната актриса, която вече спечели "Златен глобус" за същата роля, в тази номинация се състезаваше с Лейди Гага, Оливия Колман, Мелиса Маккарти и Емили Блънт.

На церемонията Клоуз изглеждаше великолепно в костюм в снежно бяло.

Глен Клоуз Източник: Getty Images

На белия цвят заложиха немалко звезди на наградите.

За дебюта си на червения килим през 2019 г. актрисата Марго Роби бе избрала бяла рокля с бродерия в златисти нюанси на Chanel.

Лейди Гага отново привлече вниманието с чисто бяла рокля дело на Dior. Тъмното червило на певицата беше акцентът във визията ѝ.

Още наградени

Телевизионният комедиен сериал "Удивителната госпожа Мейзъл" спечели първите три награди, връчени на церемонията - за най-добър актьор (Тони Шалуб), най-добра актриса (Рейчъл Броснахан) и за най-добър актьорски състав.

Джейсън Бейтман и Сандра Оу получиха наградите за най-добър актьор в телевизионна драма. Бейтман беше отличен за ролята си в "Озарк" на Нетфликс, а Оу - за ролята си в "Убивайки Ийв".

Наградата за най-добър актьорски състав във филм получи супергеройската продукция "Черната партера".

"Черната пантера": Стъпка назад за Marvel преди големия финал

"Черната пантера" - актьори Източник: Getty Images

Сред номинациите за най-добър актьорски състав в телевизионен сериал победител стана "Това сме ние".

"Това сме ние" - актьори Източник: Getty Images

Членовете на гилдията не избират най-добър филм и сериал като такива, така че най-престижната награда е тази за актьорски състав. Сред игралните филми тази година, за основната награда се бореха и "Черен в клана", "Бохемска рапсодия", "Роди се звезда" и "Луди азиатци".

Награди за киноизкуство:

Най-добър поддържащ актьор: Махершала Али, "Зелената книга"

Най-добра поддържаща актриса: Емили Блънт, "Нито звук"

Най-добър каскадьорски състав: "Черната пантера"

Източник: Getty Images

Телевизионни награди:

Най-добър актьорски състав, драма: "This Is Us"

Най-добър актьорски състав, комедия: "The Marvelous Mrs Maisel"

Най-добър актьор, драма: Джейсън Бейтман, "Ozark"

Най-добра актриса, драма: Сандра О, "Killing Eve"

Най-добър актьор, комедия: Тони Шалоуб, "The Marvelous Mrs Maisel"

Най-добра актриса, комедия: Рейчъл Броснахан, "The Marvelous Mrs Maisel"

Най-добър актьор, телевизионен филм или минисериал: Дарън Крис, "Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история"

Най-добра актриса, телевизионен филм или минисериал: Патриша Аркет, "Escape at Dannemora".

Наградите на Гилдията на филмовите актьори се смятат за добър индикатор за успех на "Оскарите",

защото нейните членове са най-голямата група в Академията за кинематографично изкуство и наука.

