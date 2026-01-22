Любопитно

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Ето за кого е специален днешният ден:

22 януари 2026
На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 22 януари християнската общност почита паметта на свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец.

Този ден е специален за всички, носещи имената Тимотей, Тимотея, Анастасий и Анастасия.Свети апостол Тимотей.

  • Свети апостол Тимотей

Свети Тимотей е роден в град Листра, разположен в област Ликаония, Южна Мала Азия. Той е син на еврейка и езичник. Когато свети апостол Павел проповядвал в Листра, успял да спечели за християнството цялото семейство на Тимотей. Младият Тимотей станал помощник на апостола и го придружавал в неговите проповеднически пътувания из Мала Азия, Гърция, Йерусалим и Рим.

Тимотей е наречен апостол, тъй като разпространява вярата в Христос, макар и да не е бил пряк ученик на Спасителя. На 22 януари 97 г. той е убит от езическа тълпа след като публично осъжда техните безсрамни действия по време на тържествата в чест на богинята Артемида.Апостол Павел е написал две послания до Тимотей, в които му дава ценни съвети за неговата епископска дейност. Тези послания са включени в Новия Завет на Библията.

  • Преподобномъченик Анастасий Персиец

Преподобномъченик Анастасий, роден в Персия, живял през 6-7 век. Първоначално известен като Магундат, той служил в конницата на цар Хорзой Втори. По време на военни походи в Мала Азия, Египет и Палестина, той се запознава с християнството. След като напуска армията, Анастасий се установява в Йерусалим, където приема кръщение и постъпва в манастир.Под името Анастасий той активно проповядва християнството и убеждава персите да се откажат от езическите си вярвания. За това е заловен, измъчван и накрая осъден на смърт, умира за своята вяра заедно с 70 свои сподвижници през 628 г.

  • Интересни факти

На 22 януари, освен именния ден на свети Тимотей и свети Анастасий, в България се празнува и денят на свети Аполинариус, който е покровител на младежта и учителите.

Традиционно, в този ден, именниците получават поздравления и малки подаръци от близки и приятели, а много от тях почерпват с традиционни ястия.

Днешният ден е не само повод за радост, но и за размисъл за вярата и стойностите, които свети Тимотей и свети Анастасий са защитавали.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
свети апостол Тимотей преподобномъченик Анастасий Персиец празник имен ден 22 януари
