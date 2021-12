Поредна жена обвини Крис Нот в сексуален тормоз

О ще една жена обвини 67-годишната звезда Крис Нот от сериала "Сексът и градът" в сексуален тормоз. Певицата Лиза Джентиле разказа, че през 2002 г. актьорът се е опитал да я изнасили.

По думите ѝ те се срещнали в заведение и след това общували няколко години. Един ден актьорът ѝ предложи да я закара вкъщи с такси и тя се съгласила. Той настоял да отиде в апартамента ѝ.

След поведението на актьора в онзи момент, Лиза Джентиле успяла да го отблъсне. След като я обидил, той напуснал апартамента, а на следващия ден ѝ се обадил със заплахи.

"Той ме предупреди, че ще съсипе кариерата ми, ако някога разкажа на някого за случилото се предната вечер. Закани се, че никога повече няма да пея и ще ме включи в черния списък на бранша", каза певицата.

Джентиле добави, че се е страхувала да говори публично за случилото се заради авторитета на Нот и заплахите му да съсипе кариерата ѝ. Но сега, когато други жени разказаха своите истории, тя се решила да разгласи случая.

