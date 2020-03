Познайте езика! Литературни класики в оригинал

К олко хубаво е да четеш Дикенс в оригинал!

Може би сте чували това изречение от учителите си по литература или английски език. Или от учителя по немски, който вместо Дикенс ви цитира Гьоте?

Разбира се, намерил се е и някой, който да ви рецитира стихове на родния език на Пушкин.

Доколко добре познавате известните литературни класики и можете ли да посочите кой е езикът на следващите примери?

ОТГОВОРИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ В НАШАТА ГАЛЕРИЯ ТУК

1. "Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll".

А) норвежки

Б) немски

В) датски

Г) шведски

2. Näistäpä toki tulisi

kalanluinen kanteloinen,

kun oisi osoajata,

soiton luisen laatijata.

A) естонски

Б) шведски

В) фински

Г) исландски

3. "Entre los pobres pueden durar las amistades, porque la igualdad de la fortuna sirve de eslabón a los corazones; pero entre los ricos y los pobres no puede haber amistad duradera".

А) италиански

Б) испански

В) португалски

Г) румънски

4. "Se fossi religioso, direi che è venuta l'apocalisse, quando appunto si vedranno i cavalli pascolare il grano. Siccome non sono religioso, mi limito a dire che sono venuti i nazisti, il che, forse, è la stessa cosa".

А) испански

Б) френски

В) малтийски

Г) италиански

5. Dich sah ich, und die milde Freude

Floß von dem süßen Blick auf mich;

Ganz war mein Herz an deiner Seite

Und jeder Atemzug für dich

A) немски

Б) нидерландски

В) фински

Г) естонски

6. "Nesreća nesretnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lahke, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu".

А) словенски

Б) чешки

В) сърбохърватски

Г) полски

7. "Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres, parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, — l'argent et la politique".

А) френски

Б) английски

В) нидерландски

Г) италиански

8. У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

А) украински

Б) руски

В) беларуски

Г) македонски

