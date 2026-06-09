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Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind са големите победители в Transform IT Awards 2026

Доверие-Брико получи специалната награда в петото юбилейно издание на конкурса за иновативни технологични проекти, организиран от А1 и Економедия

9 юни 2026, 13:57
Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind са големите победители в Transform IT Awards 2026
Източник: А1

З а пета поредна година Transform IT Awards отличи компаниите, които превръщат технологичните иновации в реални бизнес резултати и задават посоката на дигиталната трансформация в България. Големите победители в юбилейното издание на организирания от А1 и Digitalk конкурс за иновативно прилагане на технологиите, който се проведе под надслов „Еволюция на дигиталната трансформация“, са Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind. Специалната награда на журито получи Доверие-Брико за проекта си за интеграция на електронни етикети.

Божидар Банчев, старши мениджър ICT и инфраструктура в А1 и член на журито на Transform IT Awards (вдясно) и Ивайло Станчев, главен редактор на Капитал, откриха церемонията за награждаване на победителите в конкурса
Божидар Банчев, старши мениджър „ICT и инфраструктура“ в А1 и член на журито на Transform IT Awards (вдясно) и Ивайло Станчев, главен редактор на Капитал, откриха церемонията за награждаване на победителите в конкурса Източник: А1

„Отличените проекти показват, че българските компании все по-успешно превръщат технологиите в конкретни резултати – по-висока ефективност, по-добро клиентско преживяване и нови възможности за развитие. В А1 подкрепяме този процес чрез инвестиции в инфраструктура, иновации и експертиза. Transform IT Awards е нашият начин да дадем видимост на организациите, които задават посоката на дигиталната трансформация и създават стойност чрез технологии“, заяви Божидар Банчев, директор „ICT и инфраструктура“ в А1.

С първо място в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“ беше отличена Пощенска банка за проекта „AI Loan Administration“. Иновативното решение използва генеративен изкуствен интелект, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботизирана автоматизация, за да трансформира начина, по който се обработват кредитни операции. Системата автоматично анализира неструктурирана комуникация по електронна поща, извлича ключова информация и я преобразува в структурирани данни, които се подават към автоматизирани работни потоци за изпълнение на съответните банкови процеси. По този начин проектът значително повишава ефективността, намалява ръчната обработка и създава предпоставки за по-бързо и прецизно обслужване на клиентите.

SIRMA Group Holding получиха първа награда в категория Вътрешно решение на Transform IT Awards 2026
SIRMA Group Holding получиха първа награда в категория „Вътрешно решение“ на Transform IT Awards 2026 Източник: А1

В категория „Вътрешни решения“ проектът, отличен с първо място, е Sirma.AI Enterprise Platform на Сирма Груп Холдинг – интелигентна екосистема от AI агенти за автоматизация на ключови корпоративни процеси. Решението демонстрира измерим ефект в различни бизнес функции, като съкращава времето за подбор на кадри с 65% чрез автоматизирано съответствие на кандидатите и AI интервюта, подобрява точността на проектното планиране с 50% и ускорява изпълнението на съвместни проекти с близо 40%. Платформата допринася и за по-ефективен маркетинг с ръст на конверсиите от около 30%, както и за значително оптимизиране на правните процеси, където управлението на договори и достъпът до информация се ускоряват с над 70%, освобождавайки ресурс за дейности с по-висока добавена стойност.

Ethermind спечелиха първо място в категория Стартъп в петото издание на Transform IT Awards
Ethermind спечелиха първо място в категория „Стартъп“ в петото издание на Transform IT Awards Източник: А1

В „Стартъп“ категорията на първо място беше класиран проект, насочен към иновативното приложение на изкуствения интелект в управлението на знанието. Решението Knowledge Agents на Ethermind, е разработено за водеща европейска консултантска компания, обслужваща глобален оператор на критична инфраструктура. Проектът създава т.нар. „дигитални двойници на експертното знание“ – AI агенти, които не само съхраняват натрупаната организационна информация, но и моделират начина, по който водещите специалисти анализират ситуации и вземат решения. По този начин решението превръща експертния опит в устойчив корпоративен актив, подпомага предаването на критично знание между поколения специалисти и демонстрира нов подход към използването на изкуствения интелект като инструмент за мащабиране на човешката експертиза, а не за нейното заместване.

Доверие-Брико получиха специалната награда на журито на Transform IT Awards 2026
Доверие-Брико получиха специалната награда на журито на Transform IT Awards 2026 Източник: А1

Със специална награда на журито беше награден проектът на Доверие-Брико за интеграция на електронни ценови етикети (ESL) в търговските обекти на веригата Mr. Bricolage. Проектът обхваща дигитализацията на над 100 000 артикула и заменя традиционните хартиени етикети с интелигентна система за автоматизирано управление на цените, която осигурява по-висока точност на информацията, оптимизира работата на служителите и подобрява клиентското изживяване. Решението включва автоматично визуализиране на цените в левове и евро, подпомагайки подготовката за въвеждането на еврото в България, като същевременно допринася за намаляване на хартиените отпадъци и подкрепя целите на компанията за устойчиво развитие и дигитална трансформация.

Илияна Захариева, директор Корпоративни комуникации в А1, връчи наградата на екипа на Пощенска банка, победители в категория ИТ решение, внедрено в организацията
Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1, връчи наградата на екипа на Пощенска банка, победители в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“ Източник: А1

Участниците кандидатстваха с проекти в трите конкурсни категории „ИТ решение, внедрено в организацията“, „Вътрешни решения“ и „Стартъп“. Те бяха оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология, основана на четири основни критерия: „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати“, „Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“. Сред членовете на журито са опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп общността и др.

Източник: А1    
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