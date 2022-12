Откриха кораб, "погребан" под пясъка на Флорида преди 200 години

Е розия на брега във Флорида разкри останки от дървен кораб от началото на XIX век, съобщи АП.

Разрушаването на повърхността е следствие от двата последни урагана Иън и Никол, които засегнаха района.

