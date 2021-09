Почина Джейн Пауъл - любимка от златните години на Холивуд

А мериканската актриса Джейн Пауъл от златните години на Холивуд почина на 92-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Тя е участвала заедно с Хауърд Кийл в мюзикъла "Седем невести за седем братя" и е танцувала с Фред Астер в "Кралска сватба".

Jane Powell, who starred in a number of MGM musicals including “Royal Wedding” and “Seven Brides for Seven Brothers” during the 1940s and 1950s, has died of natural causes. She was 92 years old. https://t.co/F8cqDIIx2h pic.twitter.com/Hx4nypox2t — Variety (@Variety) September 16, 2021

Постановката с Кийл се превръща в класика, като по нея са направени телевизионен сериал и бродуейски спектакъл.

Jane Powell sings "Wonderful, Wonderful Day" in Seven Brides for Seven Brothers (1954). Devastated that we have lost one of the last remaining links to the classical Hollywood era. pic.twitter.com/TRaDbXxOhd — MemoryofAllThat (@MemoryofAllThat) September 17, 2021

Освен в редица мюзикъли, Джейн Пауъл е участвала и в множество филми, сред които "Ваканция в Мексико", "Среща с Джуди", "Three Daring Daughters".

R.I.P. Jane Powell, one of the last remaining great stars from Hollywood's Golden Age. Here's Jane doing a wonderful dance with the great Fred Astaire in 1951's ROYAL WEDDING. pic.twitter.com/cMSAirj5NJ — Vincent Alexander (@NonsenseIsland) September 17, 2021

Джейн Пауъл е издъхнала от естествена смърт в дома си в щата Кънектикът.