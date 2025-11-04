Почина актрисата Даян Лад

Д аян Лад, номинираната за „Оскар“ актриса от филма „Диво сърце“ и майка на Лора Дърн, е починала на 89-годишна възраст, предаде АФП.

В кариера, обхващаща осем десетилетия, Лад е била три пъти номинирана за наградата на Академията за най-добра поддържаща роля за участията си във филмите „Алис вече не живее тук“ на Мартин Скорсезе, „Диво сърце“ на Дейвид Линч и „Блуждаеща роза“.

Новината за смъртта ѝ бе съобщена от дъщеря ѝ, носителката на „Оскар“ Лора Дърн, от първия ѝ брак с актьора Брус Дърн.

„Моята невероятна героиня и безценен дар – майка ми – си отиде тази сутрин в дома си в Охай, Калифорния, с мен до нея,“ написа Лора Дърн в изявление до The Hollywood Reporter.

Родена през 1935 г. в щата Мисисипи,

южняшката красавица Лад се появява в множество телевизионни и театрални продукции, преди Скорсезе да ѝ даде пробивната роля на остра и забавна сервитьорка в „Алис вече не живее тук“ (1974).

През 1990 г. Линч я избира за ролята на отмъстителната майка на героинята на Дърн, Лула,

в сюрреалистичната черна комедия „Диво сърце“, отличена със „Златна палма“ в Кан.

Двете отново споделят екрана през следващата година в „Блуждаеща роза“, драма, развиваща се в дълбокия американски Юг по време на Голямата депресия.

Сред другите ѝ филмови участия се открояват „Китайски квартал“ и „Вътрешна империя“.

„Тя беше най-прекрасната дъщеря, майка, баба, актриса, артист и състрадателен дух, който сякаш е излязъл от мечтите,“ написа Дърн. „Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите си.“

Причината за смъртта не бе съобщена.