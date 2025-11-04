Свят

Почина актрисата Даян Лад

Новината за кончината ѝ съобщи нейната дъщеря Лора Дърн

4 ноември 2025, 07:01
Почина актрисата Даян Лад
Източник: iStock photos/Getty images

Д аян Лад, номинираната за „Оскар“ актриса от филма „Диво сърце“ и майка на Лора Дърн, е починала на 89-годишна възраст, предаде АФП.

В кариера, обхващаща осем десетилетия, Лад е била три пъти номинирана за наградата на Академията за най-добра поддържаща роля за участията си във филмите „Алис вече не живее тук“ на Мартин Скорсезе, „Диво сърце“ на Дейвид Линч и „Блуждаеща роза“.

Новината за смъртта ѝ бе съобщена от дъщеря ѝ, носителката на „Оскар“ Лора Дърн, от първия ѝ брак с актьора Брус Дърн.

„Моята невероятна героиня и безценен дар – майка ми – си отиде тази сутрин в дома си в Охай, Калифорния, с мен до нея,“ написа Лора Дърн в изявление до The Hollywood Reporter.

Родена през 1935 г. в щата Мисисипи,

южняшката красавица Лад се появява в множество телевизионни и театрални продукции, преди Скорсезе да ѝ даде пробивната роля на остра и забавна сервитьорка в „Алис вече не живее тук“ (1974).

През 1990 г. Линч я избира за ролята на отмъстителната майка на героинята на Дърн, Лула,

в сюрреалистичната черна комедия „Диво сърце“, отличена със „Златна палма“ в Кан.

Двете отново споделят екрана през следващата година в „Блуждаеща роза“, драма, развиваща се в дълбокия американски Юг по време на Голямата депресия.

Сред другите ѝ филмови участия се открояват „Китайски квартал“ и „Вътрешна империя“.

„Тя беше най-прекрасната дъщеря, майка, баба, актриса, артист и състрадателен дух, който сякаш е излязъл от мечтите,“ написа Дърн. „Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите си.“

Причината за смъртта не бе съобщена.

Източник: БГНЕС    
Даян Лад Лора Дърн
Последвайте ни
Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

4 ноември: Убийството, което промени историята

4 ноември: Убийството, което промени историята

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Почина актрисата Даян Лад

Почина актрисата Даян Лад

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 2 дни
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 2 дни
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 2 дни
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната

Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната

Пари Преди 43 минути

Тя е озаглавена „България на прага на еврозоната“

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Любопитно Преди 58 минути

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

,

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

България Преди 1 час

По-ниски такси и въвеждане на мултифондове, предлагат експерти

Проучване: Сутрешният секс носи повишения и по-високи заплати

Проучване: Сутрешният секс носи повишения и по-високи заплати

Любопитно Преди 1 час

Ползите от сутрешната интимност не са само вътрешни, те влияят и на доходите

.

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

България Преди 1 час

Всичко за фиксирания курс и новите правила

Microsoft: Само организми могат да имат съзнание

Microsoft: Само организми могат да имат съзнание

Технологии Преди 1 час

Компанията не е съгласна с твърденията, че AI ще се осъзнава

Неочакван обрат върна Лечителите в Изолатора на “Игри на волята”

Неочакван обрат върна Лечителите в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Директна елиминационна битка очаква капитаните Лапунов и Томи утре вечер

Редица страни остро разкритикуваха Беларус в ООН

Редица страни остро разкритикуваха Беларус в ООН

Свят Преди 8 часа

Обвиниха властите в Минск в системни репресии

САЩ може да затворят въздушното си пространство

САЩ може да затворят въздушното си пространство

Свят Преди 9 часа

"Ако сметнем че е опасно, ще затворим цялото въздушно пространство и няма да позволим на хората да летят", каза министърът на транспорта Шон Дъфи

Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля

Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля

Свят Преди 9 часа

Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици

Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим

Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим

Свят Преди 9 часа

Части от 29-метровата "Торе дей Конти" се срутиха на два пъти, показват видео клипове, публикувани в социалните мрежи

Пирати нападнаха танкер край Сомалия

Пирати нападнаха танкер край Сомалия

Свят Преди 9 часа

Корабът е плавал на около 332 морски мили от сомалийския бряг

Откриха жената, издирвана в района на Северна Витоша

Откриха жената, издирвана в района на Северна Витоша

Свят Преди 10 часа

Екип на Спешна помощ я е откарал в болнично заведение

<p>Президентът на ЕЦБ: Защо страховете от еврото са неоснователни за България</p>

Президентът на ЕЦБ: Еврото носи просперитет и сигурност на България

Свят Преди 10 часа

Тя ще участва в конференция на БНБ "На прага на еврозоната"

ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България

ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България

Свят Преди 11 часа

Европейската комисия споделя опасенията, че в България се отчитат едни от най-лошите показатели в ЕС по отношение на пътната безопасност

Израел уби командир на "Хизбула" в Южен Ливан

Израел уби командир на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за един убит и седем ранени цивилни

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 4 ноември, вторник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 ноември, вторник

Edna.bg

Симеон Николов вече си поръчва пица на руски

Gong.bg

Винисиус получи бутонки, носещи име на звезда на Барса

Gong.bg

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Nova.bg

Започва конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната

Nova.bg