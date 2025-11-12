Любопитно

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Ивайло и Калин се съюзяват за добре планиран саботаж

12 ноември 2025, 11:11
Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в "Игри на волята"
К лючова победа на стратега и постоянен капитан на племето на Безименните - д-р Пекин, осигури на Жълтите ценни хранителни запаси преди предстоящите отборни битки. Психиатърът надви най-голямата си съперничка в екстремното риалити - Ръждавичка, в оспорван лидерски дуел.

Битката на капитаните противопостави водачите на Безименните и Феномените в съревнование на логиката, паметта и издръжливостта. Те бяха придружени от двама верни секунданти - приключенеца Калин и компютърния специалист Алекс. Грешка в стратегията на Ръждавичка позволи на нейните опоненти да натрупат преднина, която задържаха до самия край.

За победата си д-р Пекин получи възможност да вземе лична облага от 100 златни гроша, но тя избра да подсили своите съплеменници с хранителни запаси. Това решение пробуди съмнение у новосформирания съюз между Калин и Ивайло, които изградиха детайлен план за планиран саботаж и завземане на властта в племето.

Сблъсъците на Арената в Дивия север продължават и тази вечер с номинационна битка и маратон от изпитания, след която ще бъдат посочени и първите номинирани участници тази седмица.

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 12 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

