На петък 13-и: Човекът, който измами смъртта 7 пъти и спечели джакпота

П етък 13-и е денят на лошия късмет, счупените огледала и суеверията. Но за един човек това е просто още една възможност да надхитри смъртта. Фране Селак е известен по цял свят като най-големият късметлия– хърватин, който не просто е оцелял в седем смъртоносни инцидента, но и накрая печели джакпота. Буквално.

Твърди се, че е преживял влакова катастрофа, самолетна катастрофа и автомобилна катастрофа - и това е само началото на невъзможните му сблъсъци със смъртта.

Селак е роден през 1929 г. в Хърватия. Води сравнително обичаен живот като учител по музика, което едва ли е най-опасната и смела професия, докато едно съдбовно пътуване с влак през 1962 г. не поставя началото на невероятна, невъзможна верига от събития.

Докато пътува по релсите от Сараево до Дубровник, влакът му дерайлира и пада в река. Седемнайсет пътници загиват, съобщава Селак, но той успява да доплува до брега само със счупена ръка и хипотермия.

На следващата година Фране лети от Загреб до Риека. Самолетът се разбира и деветнадесет души губят живота си, а Селак е намерен без наранявания – спасен от купата сено, върху която се приземява.

През 1966 г. Селак отново е в катастрофа, като този път автобусът в който е пътувал пада в река. Късметлията е невредим, за разлика от четири жертви.

Само четири години по-късно Селак отново е на косъм от смъртта, когато е горивният резервоар на колата му се взривил на магистралата. През 1973 г. Хърватинът е в друг странен автомобилен инцидент, когато неизправна горивна помпа пропуска бензин върху автомобила му и хвърля пламъци към него.

