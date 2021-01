Пет любопитни факта за церемониите по встъпване в длъжност на американските президенти

Ц еремонните по встъпване в длъжност на американските президенти са традиция с богата история. Т. нар. инаугурация (думата произхожда от латинското inauguratio и означава въвеждане в длъжност на авгур. С това име в Древен Рим били известни жреците, които предсказвали бъдещето по полета и виковете на птиците, както и по някои небесни явления) е претърпяла много промени през годините, но винаги е привличала голям интерес. В следващите редове може да се запознаете с някои интересни и малко известни факти, свързани с тези церемонии.

Двете церемонии на Джордж Вашингтон

Няколко американски президенти са встъпили в длъжност на церемонии, състояли се не във Вашингтон, а в други градове. Сред тях е и първият президент в историята на САЩ Джордж Вашингтон. Освен това, той е единственият президент, полагал клетва в два различни града. Едната церемония се състояла на 30 април 1789 г. в Ню Йорк (за първия му мандат), а другата – на 4 март 1793 г. във Филаделфия (за втория му мандат. По това време Филаделфия била столица на САЩ). С името на Вашингтон е свързан и още един любопитен факт: преди началото на първия си мандат той не разполагал с почти никакви средства и се наложило да вземе пари назаем, за да може да отпътува за Ню Йорк и да присъства на своята инаугурация.

Кой е първият президент, решил да пропусне инаугурацията на своя наследник?

В продължение на дълги години, Джон Адамс и Томас Джеферсън били близки приятели, които заедно помогнали за създаването на декларацията за независимостта на САЩ. Постепенно, обаче, отношенията им се влошили и двамата се превърнали в яростни политически опоненти. Адамс, който е вторият президент на САЩ, изгубил изборите през 1800 г. именно от Джеферсън. Той решил да не присъства на церемонията по встъпването в длъжност на неговия опонент и се прибрал в семейната си ферма в Масачузетс, превръщайки се в първия американски държавен глава, пропуснал инаугурацията на своя наследник (единствените други президенти, решили да направят това, са Джон Куинси Адамс, който е син на Джон Адамс, през 1829 г. и Андрю Джонсън през 1869 г.).

John Adams



The first one-term president was John Adams. The Federalist incumbent served as the 2nd president of the United States from 1797 to 1801, but lost re-election to Democratic-Republican Thomas Jefferson. pic.twitter.com/3xuWnKPOxZ