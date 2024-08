Може ли Сунита Уилямс да се изпари до смърт

С унита Уилямс, опитен астронавт на НАСА, неотдавна се е сблъскала с потенциално животозастрашаваща ситуация поради технически проблеми с космическия кораб Boeing Starliner. Уилямс, заедно с колегата си астронавт Буч Уилмор, е блокирана на Международната космическа станция (МКС) от повече от два месеца. Първоначално беше планирано двамата да се върнат на Земята в рамките на осем дни, но мисията им беше удължена за неопределено време поради неизправност в двигателите на Starliner. Заради това забавяне има сериозни опасения относно безопасното им завръщане.

(Видеото е архивно: НАСА подготвя различни сценарии за първия контакт с извънземни)

Бившият командир на военните космически системи на САЩ Руди Ридолфи предупреждава обществеността за възможните опасности, които грозят астронавтите. Една от тревожните перспективи е, че ако мисията за завръщане се забави още повече, те ще разполагат само с деветдесет и шест часа кислород. Според Ридолфи ъгълът на влизане на космическия кораб в атмосферата е от решаващо значение. Капсулата може да изгори при повторното влизане или да отскочи обратно в Космоса, ако не е разположена правилно.

"NASA has decided that Butch and Suni will return with Crew-9 next February." @SenBillNelson and agency experts are discussing today's decision on NASA's Boeing Crew Flight Test. Watch live with us: https://t.co/M2ODFmLuTj pic.twitter.com/J2qvwOW4mU

В най-лошия случай космическият кораб може да изгори, преди да достигне Земята, ако обслужващият модул на Starliner наклони капсулата под прекалено голям ъгъл.

НАСА и Boeing работят усърдно, за да разрешат проблемите и да осигурят безопасното завръщане на Уилямс и Уилмор. Основната грижа е свързана с ъгъла на връщане на космическия кораб. Ако ъгълът е твърде стръмен, топлинният щит може да не издържи на екстремните температури, което да доведе до потенциално изпаряване на астронавтите.

Калпана Чаула, друг виден астронавт на НАСА, трагично загуби живота си при подобно катастрофално събитие. Чаула участва в мисията STS-107 на космическата совалка „Колумбия“, която стартира на 16 януари 2003 г. Мисията беше специализиран научен и изследователски полет, с експерименти, вариращи от науките за живота до материалознанието.

На 1 февруари 2003 г., когато „Колумбия“ навлиза отново в земната атмосфера, се случва катастрофа. По време на изстрелването от външния резервоар за гориво се откъсва парче изолационна пяна и се удря в лявото крило на орбиталния апарат. Тази повреда компрометира системата за топлинна защита, която е от решаващо значение за безопасното влизане в атмосферата. При спускането на „Колумбия“ повреденото крило позволи на прегретите атмосферни газове да проникнат в орбиталния апарат, което доведе до разпадането му над Тексас. Всичките седем членове на екипажа, включително Чаула, загиват при катастрофата.

Will She Or Won't She? NASA To Announce Sunita Williams Fate



The astronaut will be informed on Saturday of the agency's plans to bring her home after she & flight partner Butch Willmore have been stuck in space 2 months longer than planned.



Issues with the new Boeing Starliner… pic.twitter.com/mutyeADd4O