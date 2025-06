Папа Лъв XIV сложи шапка на бейзболен отбор във Ватикана

С поровете приключиха: Папа Лъв XIV е фен на "Чикаго Уайт Сокс".

Тази седмица Светият отец открито заяви пристрастията си, появявайки се с шапка на бейзболния отбор от Висшата лига (MLB) по време на публична изява във Ватикана в сряда. Официалният Instagram профил на "Уайт Сокс" публикува снимка на папата с черната шапка на отбора - кадър, който бързо се превърна в сензация.

„Папа Лъв XIV представя любимия си отбор“, написаха от тима, придружавайки публикацията с емоджи пламък.

Според MLB.com, новината за това как папата е сложил бейзболната шапка по време на редовната си седмична аудиенция във Ватикана се разпространи светкавично.

„Четох нещо по темата“, коментира мениджърът на Уайт Сокс, Уил Венабъл, преди мача на отбора в сряда вечер. „Да, страхотно е. Харесва ми подкрепата. Имаме нужда от нея.“

Появата на папата с шапката дойде след разгорещен дебат в района на Чикаго през последните седмици. Причината - кардинал Робърт Превост, родом от Долтън, Илинойс, беше обявен за новия глава на Римокатолическата църква миналия месец, приемащ името папа Лъв XIV. В деня на избирането му, ABC News по погрешка съобщиха в пряко предаване от Ватикана, че Превост е израснал като запален фен на Чикаго Къбс.

Къбс бързо реагираха, като публикуваха поздравително послание на емблематичната табела на „Ригли Фийлд“ в чест на предполагаемата връзка с папата. Но когато журналисти се задълбочиха в миналото на новия папа, се оказа, че той всъщност е дългогодишен фен на "Уайт Сокс" — дори е присъствал на първия мач от Световните серии през 2005 г., където е бил заснет по време на живото излъчване на Fox.

В отговор на този обрат, "Уайт Сокс" поставиха собствено послание, отдавайки почит на „истинския отбор“, избран от Светия отец. Оттогава социалните им медии не пропускат възможност да изтъкнат папската лоялност, като феновете вече дори започнаха да идват на мачове, облечени като него.

В сряда новобранецът на "Уайт Сокс", Грант Тейлър, призна, че се е чудел дали папата знае кой е. „Мина ми през ума“, сподели Тейлър пред MLB.com. „Шегувах се със семейството си днес и си казах: 'Интересно дали папата знае името ми?'“

След като "Уайт Сокс" вече не са най-слабият отбор в лигата — след ужасяващия рекорд от 121 загуби през миналия сезон — усмивката на папа Лъв XIV в сряда, заснет с шапката на отбора във Ватикана, носи надежда за по-добри дни.

