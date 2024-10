Могат ли COVID ваксините да повишат антителата в носа

Д а използваме ваксините срещу COVID-19 е добра идея по много причини - не на последно място поради факта, че вирусът продължава да ни предлага нови варианти. Едно ново проучване може да добави още една към този списък, като установи, че поставянето на множество ваксини с мРНК може да повиши нивата на антителата в носа, който често е първото място за проникване на вируса - друго проучване, публикувано по същото време, обаче стига до съвсем различно заключение.

„Установихме, че лицата, които са получили многократни дози от мРНК ваксини, са показали значително увеличение на неутрализиращите антитела в назалните секрети, които са от съществено значение за блокиране на навлизането на вируса. Не само това, но и имунните реакции, генерирани от мРНК ваксините, могат да се задържат по-дълго, отколкото се смяташе досега, което дава надежда за устойчива защита срещу нови варианти на вируса“, казва в изявление Йозефиен Деклерк, докторант в Центъра за изследване на възпаленията VIB и Университета в Гент и първи автор на първия документ.

МРНК ваксините, разработени от Pfizer-BioNTech и Moderna, остават едни от най-добрите линии за защита срещу SARS-CoV-2. Заедно с други ваксинални платформи тези интервенции помогнаха да се промени ходът на пандемията, спасявайки милиони животи.

Въпреки че осигуряват високо ниво на защита срещу тежко заболяване, тази защита не е вечна, поради което обикновено се препоръчват редовни бустерни инжекции. Въпреки че знаем доста за циркулиращия имунен отговор, който се предизвиква от ваксините, по-малко се знае за лигавичния имунитет - защитата на мембраните, като например тези, които покриват носа и стомашно-чревния тракт.

