Любопитно

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

Актрисата привлече вниманието на Paris Global Gift Gala в събота, 8 ноември 2025 г., дебютирайки с впечатляваща нова визия

11 ноември 2025, 12:50
От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия
Източник: Getty Images

Е ва Лонгория изглеждаше неузнаваема при последната си поява на червения килим.

Актрисата привлече вниманието на Paris Global Gift Gala в събота, 8 ноември 2025 г., дебютирайки с впечатляваща нова визия, която остави феновете без думи.

Embed from Getty Images

Звездата от „Отчаяни съпруги“ зашемети с прилепнала рокля в перлени тонове, която се отличаваше със сложна декорация от мъниста и дълбоко деколте, подчертаващо изваяния ѝ силует. Косата ѝ беше оформена в елегантни винтидж вълни, прибрани леко зад едното ухо – препратка към стария Холивуд, която перфектно рамкираше сияещия ѝ тен и смелите червени устни. Перлени обеци и съответстваща гривна допълваха цялостната ѝ визия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Това беше изтънчена, по-нежна визия за Ева – вечна, но модерна – която подчертаваше способността ѝ да развива стила си, запазвайки характерната си увереност и чар. Актрисата често експериментира с визията си; по-рано тази година тя представи нов, по-наситен кестеняв нюанс, избягвайки меденорусите кичури, които носеше през лятото. Промяната не е драстична, но достатъчна, за да осигури свежо преобразяване. 

Embed from Getty Images

Джо О'Нийл, ръководител на техническото обучение в Toni & Guy, определя този цвят като „Chroma Glow“. Той обяснява: „За тези, които харесват косата си дълбока и богата, като прекрасна чаша кафе. Това е ултра тъмнокафяв нюанс, който придава блясък и копринена мекота по начин, който повечето блондинки дори не биха могли да си представят.“

Актрисата, която вече е и продуцент, винаги е била смятана за „Кралицата на брюнетките“, но тази малко по-дълбока и бляскава версия е нашият фаворит досега.

Източник: www.hellomagazine.com    
Ева Лонгория Червен килим Paris Global Gift Gala Нова визия Отчаяни съпруги Перлена рокля
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Абсурдните изказвания на американските политици

Абсурдните изказвания на американските политици

Критичен срок: Кой ще оглави

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 6 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 6 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 6 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 6 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

о

"Те се влюбиха в чатботовете с изкуствен интелект - и намериха нещо истинско"

Любопитно Преди 6 минути

Да се влюбиш в изкуствен интелект вече не е научна фантастика

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Свят Преди 26 минути

Вътршният министър заяви, че атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре

Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 39 минути

„Нищо, абсолютно нищо опасно няма да застане между мен и това малко момиченце и нейния сладолед“

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Свят Преди 39 минути

Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент

Елеонора Митрофанова

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

България Преди 41 минути

Елеонора Митрофанова подчерта, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа и покрива близо 80% от потреблението на горива в България

<p>Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират</p>

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

България Преди 51 минути

Има 30 устройства в София, които са раздадени на различни ползватели, а НСО е сравнително малка част, по думите на кмета на "Средец"

Играчката - мания през 90-те години на миналия век, Тамагочи

Създадоха жива играчка, която наистина умира, ако не се грижиш за нея

Любопитно Преди 57 минути

Вместо дигитален герой, SquidKid издига идеята на ново ниво – в него живеят истински бактерии, които трябва да бъдат поддържани живи и светещи

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

България Преди 1 час

Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Тя вярва, че в Къщата няма „фалшиви“ участници и коментира динамичните отношения между Сияна и Стефан Стоянов

Последствията от тайфуна „Фунуон“ във Филипините

Тайфунът „Фунуон“ връхлита Тайван, след като опустоши Филипините

Свят Преди 1 час

Тайван евакуира над 3000 души в очакване на смъртоносната буря

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Любопитно Преди 1 час

Моделът за първи път разкри, че тя и съпругът ѝ очакват още едно дете през юли

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

България Преди 1 час

Огънят пламнал в котелното отделение

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

България Преди 1 час

Какви са глобите, предвидени по закон

,

Как да организирате LEGO тухличките у дома

Любопитно Преди 1 час

<p>Ръцете на Путин предизвикаха буря от коментари в социалните мрежи</p>

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Свят Преди 1 час

Ръкостискане на Путин предизвика нова вълна от слухове за здравето му

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

България Преди 2 часа

В края на октомври 2025 г. Народното събрание прие решение за временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на дизелово и авиационно гориво

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Edna.bg

Деми Мур на 63 - вечната холивудска амазонка

Edna.bg

Съветът на Бербатов към Илия Груев: Ако е отворен, ще се учи

Gong.bg

Бивш клуб на Попето пред фалит

Gong.bg

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има

Nova.bg

Желязков: Правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Nova.bg