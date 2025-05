Защо Ева Лонгория е най-желаната гостенка на всяко звездно събитие

О т 50-ия рожден ден на семейство Бекъм до почти роднинска връзка със световна звезда – Ева Лонгория се оказва едно от най-ценените и влиятелни лица в света на шоубизнеса.

Когато звездите организират бляскаво парти, има няколко основни изисквания: кетъринг със звезди Мишлен, дрескод с черна вратовръзка и забавления от световна класа. Но над всичко стои едно име – Ева Лонгория. Холивудското тайно оръжие на социалните събития и, без съмнение, една от най-отдадените приятелки сред звездите от А-листата.

Само през последните седмици, звездата от „Отчаяни съпруги“ присъства на редица събития от най-висок ранг – от 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, през моминското парти на Лорън Санчес в Париж, до червения килим в Кан. Безспорно – най-желаната гостенка.

Ева и семейство Бекъм: приятелство от класа

Историята на Ева с клана Бекъм започва през 2007 г., когато Виктория и Дейвид се преместват в Лос Анджелис, а Дейвид подписва с местния футболен отбор LA Galaxy. По това време Ева е на върха на славата си с „Отчаяни съпруги“ и е омъжена за баскетболната звезда Тони Паркър.

Скоро тя и Виктория се сближават – обединени от любовта си към модата, червения килим и живота до професионални спортисти. Ева започва да носи рокли от модната линия на Виктория, присъства на семейни събития и става част от вътрешния им кръг. Връзката ѝ с Тони приключва, но тази с Бекъм става още по-здрава.

През 2016 г., когато Ева се омъжва за Хосе „Пепе“ Антонио Бастон, с когото имат син Сантяго, тя носи булчинска рокля, проектирана лично от Виктория Бекъм. Впоследствие Ева я нарича „сватбената рокля на мечтите ми“.

През 2019 г. Ева е обявена за кръстница на Харпър Бекъм, а три години по-късно присъства и на сватбата на Бруклин Бекъм и Никола Пелц.

На 50-ия рожден ден на Дейвид в Лондон по-рано този месец, Ева, разбира се, бе облечена в елегантна рокля на VB – символ на стил и приятелство.

Колегите от „Отчаяни съпруги“ – от екранни интриги до реална подкрепа

Въпреки слуховете за напрежение на снимачната площадка (да, става дума за Тери Хачър), Ева изгражда истински връзки с Фелисити Хъфман и Марсия Крос. През 2019 г., когато Фелисити се оказва замесена в скандала с подкупване за университетски прием, Ева публично я защитава пред съда.

В писмото си Ева разказва за тормоза, който е преживявала по време на снимките, и как Фелисити е застанала зад нея:

„Докато един ден Фелисити не каза на побойника ‘стига’ и всичко спря… Знам, че нямаше да оцелея през тези десет години, ако не беше приятелството на Фелисити.“

Фелисити получи 14-дневна присъда, но приятелството ѝ с Ева остана непокътнато.

Маями, Мексико и звезден кръг от приятели

Преди Бекъм да започне своята празнична серия, Ева отпразнува своя 50-и рожден ден с цели три партита в Маями. Сред гостите – Джесика Алба, Габриел Юниън и Марк Антъни. Джесика сподели емоционално послание в Instagram:

„Обичам те безкрайно… Сърцето ти е толкова голямо и даваш на толкова много хора. Заслужаваш цялото изобилие и щастие.“

Почти роднини с Пенелопе Крус

Ева почти става част от семейство Крус – в началото на 2010-те тя е във връзка с Едуардо Круз, брат на Пенелопе. Четиримата – с Пенелопе и Хавиер Бардем – често се появяват на двойни срещи. Въпреки раздялата с Едуардо, отношенията между двете актриси остават топли.

Рита Ора, Кан и общи пътища

Ева е емблематична фигура на фестивала в Кан, където за първи път среща Рита Ора. Двете често се засичат – не само във Франция, но и в Щатите. На обяд на The Hollywood Reporter през 2023 г., Ева изнася реч заедно със съпруга на Рита – Тайка Уайтити. Както казва песента: „I'll go anywhere with you“. Очевидно важи и за Ева.

Лорън Санчес – приятелство с кауза

Годеницата на Джеф Безос, Лорън Санчес, избира внимателно с кого да празнува. За моминското си парти в Париж тя кани само избрани – сред тях Ева, Кейти Пери, Ким Кардашиян и Крис Дженър.

Ева и Лорън се познават от над 20 години, обединени от латиноамериканските си корени и общите си усилия за представяне на тази общност в медиите. За четиридневното парти Ева казва: „Толкова хубаво беше да празнуваме любовта.“

Америка Ферера – приятелство с послание

Като горди мексиканки, Ева и Америка Ферера създават силна връзка, подкрепена от обща мисия – борба срещу расовите стереотипи в Холивуд. На сцената на Златните глобуси през 2016 г. отправят хумористична, но силна критика към объркването между латиноамерикански актриси:

„Аз съм Ева Лонгория, не Ева Мендес.“

„Аз съм Америка Ферера, не Джина Родригес.“

Днес те ръководят She Se Puede – платформа, която насърчава латиноамериканките да бъдат активни в обществения живот.

Анди Макдауъл, Хайди Клум и кралицата на Кан

Като дългогодишен посланик на L’Oréal, Ева неизменно присъства на големите френски събития. Тази година в Кан тя позира редом до Анди Макдауъл и Хайди Клум, доказвайки, че приятелството също може да бъде моден аксесоар.

Vogue обобщава всичко с едно изречение:

„Кралицата на Кан“ за 2025 г. е Ева Лонгория.