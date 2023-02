Мумия на русалка доказва съществуването на мистичните красавици (СНИМКИ)

И зследователи от Университета за наука и изкуства в Курашики разгадаха загадката на "русалка", съхранявана в будистки храм, съобщи институцията на своя уебсайт.

Мумията представлява изсъхнало същество с опашка, подобна на риба, и перки в долната част на торса, а в горната част - с човешка глава и ръце, вдигнати към лицето.

A mermaid mummy, thought to have been caught in the 1700s and housed in a temple in Okayama, has been CT scanned by researchers who concluded it was actually just several fish, paper and cloth sewn together. Also created in the late 1880s.https://t.co/J1YR1JYrb8 pic.twitter.com/fdoM6mkGPg