Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

28 април 2026, 15:03
Източник: БТА/АП

П евицата Оливия Родриго за четвърти път в кариерата си оглави класацията Хот 100 за сингли на „Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Родриго си осигури първенството със сингъла Drop Dead. Изпълнителката, която е на 23 години, и преди е оглавявала чарта с Drivers License, Good 4 U и Vampire.

След седем седмици на първо място Ела Лангли отстапвъ на втора позиция с Choosin' Texas. Певицата заема и петото място с парчето Be Her. Лангли понастоящем е начело в класацията за албуми Билборд 200 с Dandelion.

Третата позиция в класацията Хот 100 за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Бруно Марс с I Just Might.

Подобно на Ела Лангли, певицата Оливия Дийн също класира две песни в Топ 10 - Man I Need на четвърто място и So Easy на седмо.

Алекс Уорън с Ordinary отстъпва от пета на шеста позиция. 

В Топ 10 на класацията Хот 100 за сингли на „Билборд" намират място още Джъстин Бийбър с Daisies, измислената група „Хънтрикс" от анимационния хит „Кей-поп: Ловци на демони" с 
Golden и Келани с Folded.

Източник: БТА/Елена Христова    
Оливия Родриго Класация Хот 100 Билборд Музикални сингли Ела Лангли Първо място Билборд 200 Топ 10 Бруно Марс Музикални изпълнители
,

,

.

