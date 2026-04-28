Оливия Родриго превзе „Билборд“: Певицата оглави Хот 100 за четвърти път

П евицата Оливия Родриго за четвърти път в кариерата си оглави класацията Хот 100 за сингли на „Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Родриго си осигури първенството със сингъла Drop Dead. Изпълнителката, която е на 23 години, и преди е оглавявала чарта с Drivers License, Good 4 U и Vampire.

След седем седмици на първо място Ела Лангли отстапвъ на втора позиция с Choosin' Texas. Певицата заема и петото място с парчето Be Her. Лангли понастоящем е начело в класацията за албуми Билборд 200 с Dandelion.

Третата позиция в класацията Хот 100 за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Бруно Марс с I Just Might.

Подобно на Ела Лангли, певицата Оливия Дийн също класира две песни в Топ 10 - Man I Need на четвърто място и So Easy на седмо.

Алекс Уорън с Ordinary отстъпва от пета на шеста позиция.

В Топ 10 на класацията Хот 100 за сингли на „Билборд" намират място още Джъстин Бийбър с Daisies, измислената група „Хънтрикс" от анимационния хит „Кей-поп: Ловци на демони" с

Golden и Келани с Folded.