Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

В место да се събуди сама в сутринта на сватбата си, както повелява традицията, в леглото на Ейми Холиоук имаше мъж, но не този, за когото щеше да се омъжи, предаде The Sun.

Дръзката булка призна, че е преспала с друг мъж часове преди да каже „да“ и след това е изоставила съкрушения си съпруг по време на медения им месец.

Ейми, която живее в Лийдс, Западен Йоркшир, споделя, че е имала съмнения относно шестгодишната си връзка, след като се сгодила през януари 2019 г.

След като определила дата за сватбата, 31-годишната Ейми казва, че изпитала „незабавно съжаление“, като приятелите ѝ я насърчавали да отмени церемонията.

Тя разказва: „Преди да се оженим се чувствах много изтощена и объркана. Не се чувствах изслушана. Веднага щом определих дата за сватбата, съжалих моментално. Знаех, че трябваше да си тръгна много по-рано. Много от приятелите ми казваха, че трябваше да си тръгна по-рано. Когато съм сама, се чувствам много по-силна, докато в тази връзка се чувствах много по-слаба. Чувствах се незначителна, когато бях около него.“

Съмненията на Ейми станали още по-силни, когато започнала да си пише с музикант, когото срещнала в TikTok два месеца преди сватбата си.

След като посетила един от неговите концерти, Ейми признава, че „напълно се влюбила в него“, което накарало приятелите ѝ да я призоват да отмени сватбата.

Тя казва: „Просто разглеждах TikTok след тежък ден и наистина се насладих на музиката му. Беше толкова успокояваща. Писах му, докато беше на живо, и му казах, че музиката му е прекрасна. Той ми отговори, а аз му споменах, че ще се омъжвам. Опитах се да бъдем само приятели, но чувствата ми бяха твърде силни. Имахме наистина дълбоки, интелигентни разговори, каквито не бях водила от дълго време. Отидох на един от концертите му и тогава разбрах, че напълно съм се влюбила в него. Казах на приятелите си два дни преди сватбата как се чувствам към него и те ми казаха, че трябва да отменя сватбата. Отговорих, че не мога, защото всички са вложили толкова много пари в тази сватба. Всички бяха толкова развълнувани, не можех да разочаровам всички.“

Вечерта преди сватбата си Ейми се свързала с музиканта и двамата прекарали нощта заедно, преди той да се измъкне от стаята ѝ в 5 сутринта на следващия ден, 4 август.

„Имаше огромно чувство на вина и объркване“, признава тя.

„Никога не съм мислила, че това ще бъда аз. Целият този ден беше много емоционален. Не знаех какво да правя.“

По време на медения им месец в Скарбъро Ейми поискала да прекрати брака, преди да признае за аферата си в навечерието на сватбата.

Тя казва: „Опитах се да се разделя с него два дни след началото на медения месец. Той всъщност каза, че чувства същото. Просто ми се струваше като дълго приятелство и бяхме изгубили пътя си. Но той не искаше развод, искаше да работим върху това.

След като се върнахме от медения месец, казах на съпруга си, че съм влюбена в друг. Казах му, че съм преспала с някой друг и съм се влюбила в него. Съпругът ми каза, че не ме иска в къщата. Беше много разстроен. Искаше да се съберем отново, но му казах, че заслужава много по-добро. Не бяхме щастливи заедно. Годеникът ми беше напълно свестен човек, просто не бях влюбена в него. Нямаше чувства на страст.“

Сега официално разделена от съпруга си, Ейми казва, че е „100% по-щастлива“, откакто излиза с приятеля си музикант – и съжалява, че изобщо е провела сватбата.

Тя споделя: „Съжалявам, че преминах през сватбата. Бих казала на всяка друга жена, ако имате каквито и да е съмнения, не го правете. Сега се чувствам 100% по-щастлива. Чувствам се на седмото небе. Можех да го направя по по-добър начин. Не възнамерявах това да се случи. Не мисля, че съжалявам [за случилото се в нощта преди сватбата], което звучи ужасно. Чувствам, че ако това не се беше случило, може би никога нямаше да свърши.“