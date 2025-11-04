Свят

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Младоженката е изоставила съкрушения си съпруг на медения им месец

4 ноември 2025, 15:39
Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“
Източник: iStock

В место да се събуди сама в сутринта на сватбата си, както повелява традицията, в леглото на Ейми Холиоук имаше мъж, но не този, за когото щеше да се омъжи, предаде The Sun

Дръзката булка призна, че е преспала с друг мъж часове преди да каже „да“ и след това е изоставила съкрушения си съпруг по време на медения им месец.

Ейми, която живее в Лийдс, Западен Йоркшир, споделя, че е имала съмнения относно шестгодишната си връзка, след като се сгодила през януари 2019 г.

След като определила дата за сватбата, 31-годишната Ейми казва, че изпитала „незабавно съжаление“, като приятелите ѝ я насърчавали да отмени церемонията.

Тя разказва: „Преди да се оженим се чувствах много изтощена и объркана. Не се чувствах изслушана. Веднага щом определих дата за сватбата, съжалих моментално. Знаех, че трябваше да си тръгна много по-рано. Много от приятелите ми казваха, че трябваше да си тръгна по-рано. Когато съм сама, се чувствам много по-силна, докато в тази връзка се чувствах много по-слаба. Чувствах се незначителна, когато бях около него.“

Съмненията на Ейми станали още по-силни, когато започнала да си пише с музикант, когото срещнала в TikTok два месеца преди сватбата си.

След като посетила един от неговите концерти, Ейми признава, че „напълно се влюбила в него“, което накарало приятелите ѝ да я призоват да отмени сватбата.

Тя казва: „Просто разглеждах TikTok след тежък ден и наистина се насладих на музиката му. Беше толкова успокояваща. Писах му, докато беше на живо, и му казах, че музиката му е прекрасна. Той ми отговори, а аз му споменах, че ще се омъжвам. Опитах се да бъдем само приятели, но чувствата ми бяха твърде силни. Имахме наистина дълбоки, интелигентни разговори, каквито не бях водила от дълго време. Отидох на един от концертите му и тогава разбрах, че напълно съм се влюбила в него. Казах на приятелите си два дни преди сватбата как се чувствам към него и те ми казаха, че трябва да отменя сватбата. Отговорих, че не мога, защото всички са вложили толкова много пари в тази сватба. Всички бяха толкова развълнувани, не можех да разочаровам всички.“

Вечерта преди сватбата си Ейми се свързала с музиканта и двамата прекарали нощта заедно, преди той да се измъкне от стаята ѝ в 5 сутринта на следващия ден, 4 август.

„Имаше огромно чувство на вина и объркване“, признава тя.

„Никога не съм мислила, че това ще бъда аз. Целият този ден беше много емоционален. Не знаех какво да правя.“

По време на медения им месец в Скарбъро Ейми поискала да прекрати брака, преди да признае за аферата си в навечерието на сватбата.

Тя казва: „Опитах се да се разделя с него два дни след началото на медения месец. Той всъщност каза, че чувства същото. Просто ми се струваше като дълго приятелство и бяхме изгубили пътя си. Но той не искаше развод, искаше да работим върху това.

След като се върнахме от медения месец, казах на съпруга си, че съм влюбена в друг. Казах му, че съм преспала с някой друг и съм се влюбила в него. Съпругът ми каза, че не ме иска в къщата. Беше много разстроен. Искаше да се съберем отново, но му казах, че заслужава много по-добро. Не бяхме щастливи заедно. Годеникът ми беше напълно свестен човек, просто не бях влюбена в него. Нямаше чувства на страст.“

Сега официално разделена от съпруга си, Ейми казва, че е „100% по-щастлива“, откакто излиза с приятеля си музикант – и съжалява, че изобщо е провела сватбата.

Тя споделя: „Съжалявам, че преминах през сватбата. Бих казала на всяка друга жена, ако имате каквито и да е съмнения, не го правете. Сега се чувствам 100% по-щастлива. Чувствам се на седмото небе. Можех да го направя по по-добър начин. Не възнамерявах това да се случи. Не мисля, че съжалявам [за случилото се в нощта преди сватбата], което звучи ужасно. Чувствам, че ако това не се беше случило, може би никога нямаше да свърши.“

Източник: The Sun    
изневяра преди сватба съмнения преди сватба отменена сватба любов към друг съжаление за сватбата щастие след раздяла меден месец TikTok връзка нещастен брак предателство
Последвайте ни

По темата

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 7 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 10 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 9 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 10 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Свят Преди 11 минути

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Откриха удушен човек във Варна

Откриха удушен човек във Варна

България Преди 13 минути

Предполагаемият убиец има 15 криминални регистрации и е лежал в затвора

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Свят Преди 42 минути

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Любопитно Преди 42 минути

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Любопитно Преди 50 минути

Строителството започва с полагането на основния камък на 13 октомври 1792 г.

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

България Преди 1 час

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 1 час

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 1 час

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 1 час

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Илон Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Любопитно Преди 1 час

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Свят Преди 1 час

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Свят Преди 1 час

Националната служба за справяне с бедствията съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“

<p>2 години след приемането на еврото: Какъв е животът с единната валута в&nbsp;Хърватия&nbsp;</p>

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

Свят Преди 2 часа

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

В ЦСКА сложиха каски и ботуши преди дербито с Левски

Gong.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg

Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната

Nova.bg